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Uzlaşma Kurumu’ndan 9 yılda büyük başarı! 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaştı

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Uzlaşma Kurumu’ndan 9 yılda büyük başarı! 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaştı
Başlık ResmiUzlaşma Kurumu’ndan 9 yılda büyük başarı! 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaştı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, ilk kez 2005 yılında ceza adalet sistemine dahil edilen Uzlaştırma Kurumu’nun katkılarıyla bugüne kadar 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüphelinin uzlaştığını söyledi. Bakan Gürlek “Uzlaştırma kurumu sağlam temeller üzerine inşa edilmiş, toplum tarafından da olumlu karşılık bulmuştur” diye vurguladı.

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Ankara’da Uzlaştırma Ödül Töreni ve Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu’nda konuşan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, önemli mesajlar verdi.

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2 MİLYONDAN FAZLA UZLAŞMA

Adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesi hedefi doğrultusunda kesintisiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Gürlek, “Uzlaştırmacı siciline kayıtlı ve cumhuriyet başsavcılıkları listelerinde yaklaşık 30 bini aşkın uzlaştırmacı görev yapmaktadır. Uzlaştırma kurumu; hakim ve cumhuriyet savcıları, uzlaştırmacılar, avukatlar ve uzlaştırma büro personelinin büyük gayret ve özverili çalışmalarıyla sağlam temeller üzerine inşa edilmiş, toplum tarafından da olumlu karşılık bulmuştur. 2017 yılından günümüze kadar 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaşmıştır” dedi.

Uzlaşma Kurumu’ndan 9 yılda büyük başarı! 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaştı
Başlık ResmiUzlaşma Kurumu’ndan 9 yılda büyük başarı! 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaştı

“KAMU DAVALARINDA YÜZDE 33 AZALMA”

Seri muhakeme, ön ödeme, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve basit yargılama usulleriyle çok sayıda dosyanın sonuçlandığını belirten Bakan Gürlek “2025 yılında alternatif çözüm yöntemleri sayesinde asliye ceza ve çocuk mahkemelerine ilk kez açılan kamu davalarında yüzde 33 azalma sağlanmıştır” diye konuştu.

Uzlaşma Kurumu’ndan 9 yılda büyük başarı! 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaştı
Başlık ResmiUzlaşma Kurumu’ndan 9 yılda büyük başarı! 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaştı

UZLAŞTIRMA KURUMU’NA DİKKAT ÇEKTİ

İlk kez 2005 yılında ceza adalet sistemine dahil edilen uzlaştırma kurumu hakkında da konuşan Bakan Gürlek “2016 yılının Aralık ayında yapılan köklü değişikliklerle büyük bir ivme kazanmıştır. Yapılan düzenlemelerle uzlaştırma, ceza yargılamasının yükünü hafifleten, çözümün taraflarca bulunmasını sağlayan etkin bir kurum haline gelmiştir” dedi.

Uzlaşma Kurumu’ndan 9 yılda büyük başarı! 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaştı
Başlık ResmiUzlaşma Kurumu’ndan 9 yılda büyük başarı! 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaştı

ONARICI ADALET ANLAYIŞI

Alternatif çözüm yollarının adaletten vazgeçmek değil; adaleti uyuşmazlığın niteliğine uygun yöntemlerle, en hızlı ve en etkili şekilde gerçekleştirmek olduğunun altını çizen Gürlek, şöyle konuştu;

"Alternatif çözüm yollarının en önemli boyutlarından biri, onarıcı adalet anlayışıdır. Ceza adaletini yalnızca suçun işlenip işlenmediği ve hangi yaptırımın uygulanacağı üzerinden değerlendirmek, uyuşmazlığın insani ve toplumsal boyutunu eksik bırakabilir. Mağdurun uğradığı zararın giderilmesi, yaşadığı mağduriyetin dikkate alınması ve kendisini doğrudan ilgilendiren süreçte söz sahibi olabilmesi de adaletin önemli unsurlarıdır. Onarıcı adalet yaklaşımı, bu ihtiyaçlara cevap vermeyi; failin davranışının sonuçlarını anlamasını, sorumluluk üstlenmesini ve mümkün olduğu ölçüde zararın giderilmesine katkıda bulunmasını amaçlar"

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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