Uzman çavuştan acı haber! Kayınpederinin evinde ölü bulundu

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Temmuz 2024 20:30 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 20:38 - Güncelleme:

Samsun, Vezirköprü, Uzman Çavuş, Haber

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Uzman Çavuş Konur Alp A.'dan acı haber geldi. Yakınları tarafından kayınpederinin evinde cansız bedeni bulunan Uzman Çavuş, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.