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Uzman çavuştan acı haber! Kayınpederinin evinde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uzman çavuştan acı haber! Kayınpederinin evinde ölü bulundu
Samsun, Vezirköprü, Uzman Çavuş, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uzman Çavuş Konur Alp A.'dan acı haber geldi. Yakınları tarafından kayınpederinin evinde cansız bedeni bulunan Uzman Çavuş, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da uzman çavuştan acı haber geldi. Vezirköprü ilçesinde bir uzman çavuş, kayınpederinin evinde ölü bulundu.

YAKINLARI CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Elde edilen bilgilere göre, Vezirköprü, Atatürk Mahallesinde 31 yaşındaki Uzman Çavuş Konur Alp A. kayınpederinin evinde yakınları tarafından cansız bedeni bulundu.

Uzman çavuştan acı haber! Kayınpederinin evinde ölü bulundu - 1. Resim

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Konur Alp A. yapılan ilk müdahalenin ardından OMÜ Tıp Fakültesine sevk edildi. Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen uzman çavuşun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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