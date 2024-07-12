Van'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı

Türkiye'nin dört bir yanında şiddetli artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Malatya'da peş peşe yaşanan 4.0'ın üstündeki depremlerin ardından bu kez Van yaşanan deprem korkuttu. Depreme ilişkin ilk veriler geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.19'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre bu sabah Elazığ'da 3.6 ve 3.8 büyüklüğünde sarsıntı oldu

ÜST ÜSTE SALLANIYOR

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. Kandlli'ye göre deprem yerin 5.0 km derinliğinde yaşandı. Kandilli, 4.4'lük depremin ardından bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Kandlli'ye göre saat 23:33 sıralarında 2.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.

CAN VE MAL KAYBI VAR MI? DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA

Van'da yaşanan depremin ardından Vali Ozan Balcı'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Balcı, şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını ancak taramaların sürdüğünü bildirdi.

Balcı şu ifadeleri kullandı:

"23.19'da ilimiz Tuşba ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır.

Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor.

Geçmiş olsun #Van"