Van'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı
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Van'ın Tuşba ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin ilk verileri AFAD açıkladı.
Türkiye'nin dört bir yanında şiddetli artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Malatya'da peş peşe yaşanan 4.0'ın üstündeki depremlerin ardından bu kez Van yaşanan deprem korkuttu. Depreme ilişkin ilk veriler geldi.
AFAD'DAN İLK VERİLER
ÜST ÜSTE SALLANIYOR
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. Kandlli'ye göre deprem yerin 5.0 km derinliğinde yaşandı. Kandilli, 4.4'lük depremin ardından bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Kandlli'ye göre saat 23:33 sıralarında 2.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.
CAN VE MAL KAYBI VAR MI? DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA
Van'da yaşanan depremin ardından Vali Ozan Balcı'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Balcı, şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını ancak taramaların sürdüğünü bildirdi.
Balcı şu ifadeleri kullandı:
"23.19'da ilimiz Tuşba ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır.
Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor.
Geçmiş olsun #Van"