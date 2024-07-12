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Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre bu sabah Elazığ'da 3.6 ve 3.8 büyüklüğünde sarsıntı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre bu sabah Elazığ&#039;da 3.6 ve 3.8 büyüklüğünde sarsıntı oldu
Kandilli Rasathanesi, Afad, Elazığ Depremi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

12 Temmuz günü Elazığ'da peş peşe depremler oldu. Sarsıntı ile güne uyanan vatandaşlar Palu, Kovancılar'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ise ilk verileri paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinin yayınlanmasıyla beraber bugün olan tüm sarsıntılara ulaşabiliyoruz.

Elazığ'ın Palu ve Kovancılar ilçelerinde olan deprem kaç şiddetinde olduğu da merak ediliyor.

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 12 TEMMUZ?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde 08.30'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre bu sabah Elazığ'da 3.6 ve 3.8 büyüklüğünde sarsıntı oldu - 1. Resim

AFAD'ın verilerine göre ise ilk deprem Palu Keban Barajı'nda olurken şiddeti 3.3 olarak ölçüldü. İkinci deprem ise 08.30'da Kovancılar'da 3.5 büyüklüğünde belirlendi.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre bu sabah Elazığ'da 3.6 ve 3.8 büyüklüğünde sarsıntı oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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