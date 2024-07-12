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Akdeniz'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akdeniz&#039;de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu
Akdeniz, Deprem, Afet, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Akdeniz'den geldi. AFAD internet sitesinden depremin büyüklüğü ve derinliğine dair ilk bilgileri paylaştı, işte son gelişmeler...

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Akdeniz'de meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası AFAD ilk verileri paylaştı. 

AKDENİZ 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre saat 07:34'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum olmadığı öğrenildi.

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Oynat

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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