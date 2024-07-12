Akdeniz'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Akdeniz'den geldi. AFAD internet sitesinden depremin büyüklüğü ve derinliğine dair ilk bilgileri paylaştı, işte son gelişmeler...
Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Akdeniz'de meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası AFAD ilk verileri paylaştı.
AKDENİZ 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI
Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre saat 07:34'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum olmadığı öğrenildi.
BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi