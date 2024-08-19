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Haberler > Gündem > Vatandaşlar arşivde en çok köklerini araştırdı, 6 ayda 335 bin belge temin edildi 

Vatandaşlar arşivde en çok köklerini araştırdı, 6 ayda 335 bin belge temin edildi 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vatandaşlar arşivde en çok köklerini araştırdı, 6 ayda 335 bin belge temin edildi 

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Romanya ve Bulgaristan kökenli Türklerin sevk ve iskanlarına ilişkin olanlar, en çok görüntülenen belgeler oldu

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca 2005’ten bugüne 75 milyon 875 bin belge dijital ortama aktarıldı. Araştırmacılar, dijitalleştirilen belgeleri, 2013’te hayata geçirilen belge tarama sistemi üzerinden görüp, talep edebiliyor. Bugüne kadar toplam 3 milyon 720 bin araştırmacı, 18 milyon 467 bin arama gerçekleştirdi. Araştırmacılar bu süreçte 3 milyon 380 bin belgeyi de satın aldı. 1 Ocak-31 Temmuz 2024 tarihlerinde sisteme 386 bin araştırmacı giriş yaparak, 1 milyon 594 bin belgeyi aradı.

Araştırmacılar, sistemde 5 milyon 626 bin görüntüyü inceledi ve 335 bin belgeyi temin etti. Yılın ilk yarısında sistemi en çok kullananlar, yüzde 39,8’le öğrenciler oldu. Bunu yüzde 14,5 ile kamu görevlileri, yüzde 9,9 ile öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, yüzde 9,1 serbest meslek mensupları takip etti.

Araştırmacılar, özellikle Romanya ve Bulgaristan’dan gelen Türklerin yerleştirilme süreçlerine ilişkin belgelere ilgi gösterdi. Bu kapsamda Romanya’dan gelen göçmenlerin nerelere sevk ve iskan edildiklerini gösterir göçmen sevk kâğıtları, 1935-1937 döneminde Bulgaristan’dan gelerek Çorlu, Muğla, Aksaray ve Lüleburgaz’a ait köylerde iskan edilen muhacirlerin isimleri, verilen arazi miktarını gösterir cetveller ile çeşitli illere ait defter kayıtları en çok görüntülenen dokümanlar arasında yer aldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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