Yabancı düşmanlığı öğrenci kaçırıyor! YTB Meclis’e sunum yaptı

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) TBMM Dışişleri Komisyonunda yabancı düşmanlığına ilişkin sunum yaptı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, TBMM Dışişleri Komisyonunda yaptığı sunumda, yurt dışındaki Türk diasporası sayısının 7 milyonu aştığını, yine yurt dışındaki vatandaşların Türk ekonomisine katkısının 5 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik nefret suçları ile ilgili bir mücadele portali oluşturduklarını da hatırlatan Eren “Yurt dışında bir vatandaşımız, bir nefret suçu ile karşılaştığında bizim bu portalımıza girip bunu bildiriyor. Biz kendisini arıyoruz, olayı teyit ediyoruz. Sonrasında hukuki veya psikolojik bir destek isterse hukuki destek, başkonsolosluk avukatlarımız eğer yoksa kendi ağımızdaki avukatları yönlendiriyoruz. Psikolojik destekle alakalı da aile, sosyal danışmanlık hizmet projelerimize yönlendiriyoruz” dedi.

Eren, 145 ülkeden öğrenciye burs programı yürüttüklerini, bu sene için 130 bin başvuru aldıklarını, 2022 yılında 170 bin ile rekor başvuru sayısına ulaştıklarını ifade ederek şöyle konuştu: Karabük’te bir hadise yaşandı, Ganalı bir kız hayatını kaybetti. Bizim burslumuz değildi. O olay, bu öğrencimiz vefat ettikten sonra Fransa’nın Afrika’ya yayın yapan yayın kuruluşları inanılmaz şekilde olayları abartarak haberleştirdiler. Bu da başvuruları olumsuz etkiledi. Çok ciddi bir dezenformasyonla beraber bir bombardımana maruz kaldı Afrika’nın belli ülkeleri. Tabii, Gana’dan mesela bu sene öğrenci başvuru sayımızda ciddi bir azalma var. Somali’de Türkiye bir deniz üssü aldı, uzay çalışmaları için bir üs aldı, bu sene içerisinde anlaşma oldu. Somali’den yine öğrenci başvurumuz fazla ama bir önceki seneye göre ciddi bir düşüş oldu. Dolayısıyla birkaç ülkede daha böyle bu düşüşleri biz gözlemledik. Maalesef Türkiye’deki bu yabancılara yönelik tutumla alakalı olduğunu düşünüyoruz.