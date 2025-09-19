Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yağış başladı, tehlike kapıda! Orhan Şen saat vererek il il uyardı

Yağış başladı, tehlike kapıda! Orhan Şen saat vererek il il uyardı

Kuzeyden gelen serin ve yağışlı hava birçok kenti etkisi altına aldı, kuvvetli sağanak başladı. Bugün özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birçok kentinde sel-su baskını riski oluşurken; Prof. Dr. Orhan Şen de bu illeri bekleyen tehlikeye dikkat çekerek tek tek uyardı. Hafta sonu ise sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor... İşte hava durumuna dair son detaylar...

Sıcak ve kurak geçen yaz mevsimi sona erdi, sonbahar yağışlı havayı beraberinde getirdi. Kuzeyden yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava vatandaşı bir nebze olsun ferahlatırken, mevsim normallerine inen sıcaklıklar sonrası önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağı merak edilmeye başlandı.

BİRÇOK KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün birçok kenti kuvvetli sağanak konusunda uyardı ve 'sarı' kodlu alarm verdi. Uyarı alan iller Adıyaman, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Van olurken; yarın da Doğu Karadeniz'deki illerde kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Peki bugün hava nasıl olacak, önümüzdeki günlerde yurdu nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

KARADENİZ'E DİKKAT!

CNN Türk'e konuşan Şen, özellikle Batı Karadeniz’de (Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Karabük) yağışların kuvvetli olacağını söyledi.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde ise şiddetli yağmur beklendiğini belirten Şen, "Bu yağış bölgede su baskınlarına ve heyelanlara yol açabilir. Vatandaşların akşam ve yarın sabah dikkatli olması, araçlarını yüksek yerlere bırakması faydalı olacaktır" uyarısında bulundu.

Prof. Şen, sıcaklıklara ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

  • İç bölgelerde sıcaklıklar ortalamanın altına düşecek.
  • Doğu'da ortalamanın üzerinde, Batı'da ise mevsim normallerinde seyredecek.
  • İstanbul'da ise yağış beklenmiyor.

"ÇEKİRDEK DEĞERLER EKSİK"

İstanbul'daki yağış durumuna değinen Şen, "Yağmur bulutları var ama yağışa dönüşmesini sağlayacak çekirdek değerler eksik. Bu yüzden tam yağışa geçemiyor" dedi.

20 Eylül 2025 MGM hava durumu tahmin haritası
20 Eylül 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELİYOR

Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Değerlendirmede bulunan Şen, "Soğuk hava dalgası demeyelim ama sıcaklığı düşüren hava kütlesi hafta sonu Türkiye’yi terk edecek. Sıcaklıklar yeniden mevsim ortalamalarına dönecek" ifadelerini kullandı.

