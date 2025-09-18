Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünya Meteoroloji Örgütü'nden su kaynaklarıyla ilgili korkutan rapor

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden su kaynaklarıyla ilgili korkutan rapor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Meteoroloji Örgütü&#039;nden su kaynaklarıyla ilgili korkutan rapor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, dünyanın su kaynaklarının giderek artan bir baskı altında olduğunu vurguladı. Saulo, "Aynı zamanda suyla ilgili daha aşırı tehlikeler, yaşamlar ve geçim kaynakları üzerinde giderek artan bir etkiye sahip." diye konuştu.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün "Küresel Su Kaynaklarının Durumu" başlıklı raporu yayımlandı. Dünya genelinde su döngüsünün giderek daha düzensiz ve aşırı hale geldiği vurgulanan raporda, bu döngünün "tufan ve kuraklık" arasında gidip geldiğine işaret edildi.

Raporda çok fazla veya az suyun ekonomiler ve toplum üzerindeki ardışık etkilerine değinilirken, 2024'te küresel nehir havzalarının yalnızca 3'te 1'inin "normal" koşullara sahip olduğu vurgulandı.

Raporda, geri kalan nehir havzalarının ise normalin üzerinde veya altında olduğu kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu üst üste 6'ncı yıldır belirgin bir dengesizlik anlamına geliyor. 2024, tüm bölgelerde yaygın buzul kaybının yaşandığı üst üste üçüncü yıl oldu. Birçok küçük buzul bölgesi, bir buzulun erimesinin yıllık maksimum akış hızına ulaştığı ve ardından buzulların küçülmesi nedeniyle azaldığı 'zirve su noktası' olarak adlandırılan noktaya ulaştı veya ulaşmak üzere."

Geçen yıl Amazon Havzası, Güney Amerika'nın diğer bölgeleri ile Güney Afrika'nın şiddetli kuraklıkla boğuştuğunun altı çizilen raporda, Orta, Batı ve Doğu Afrika, Asya'nın bazı bölgeleri ile Orta Avrupa'da normalden daha yağışlı koşullar görüldüğüne işaret edildi.Raporda, dünya genelinde su ile ilgili gelişmiş izleme ve veri paylaşımına olan kritik ihtiyaca da vurgu yapıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Saulo, suyun toplumları ayakta tuttuğunu, ekonomileri güçlendirdiğini ve ekosistemleri sağlamlaştırdığını kaydetti.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden su kaynaklarıyla ilgili korkutan rapor - 1. Resim

"DÜNYANIN SU KAYNAKLARI GİDEREK ARTAN BİR BASKI ALTINDA"

Saulo, "Dünyanın su kaynakları giderek artan bir baskı altında. Aynı zamanda suyla ilgili daha aşırı tehlikeler, yaşamlar ve geçim kaynakları üzerinde giderek artan bir etkiye sahip." dedi.

"KÖR UÇUŞ YAPMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Su konusunda güvenilir ve bilime dayalı bilgiler her zamankinden daha önemli olduğunu aktaran Saulo, "WMO'nun 2024 Küresel Su Kaynakları Durumu Raporu, WMO'nun bu bilgiyi sağlama taahhüdünün bir parçasıdır. Veri paylaşımına sürekli yatırım ve gelişmiş işbirliği, izleme boşluklarını kapatmak için hayati önem taşıyor. Veri olmadan, kör uçuş yapma riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

BM Su Ajansı'na (UN Water) göre yaklaşık 3,6 milyar insan yılda en az bir ay suya yetersiz erişimle karşı karşıya ve bu sayının 2050'ye kadar 5 milyarı aşması bekleniyor. Bu durum, dünyanın su ve sanitasyona ilişkin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6'nın çok gerisinde kalmasına neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manchester City - Napoli maçı hangi kanalda, nerden izlenir, şifresiz mi? Manchester - Napoli yayın bilgileri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de silahlı saldırı! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralı - DünyaABD'de silahlı saldırı! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralıTrump, kral sofrasında! Windsor Kalesi’nde İngiltere-ABD zirvesi - DünyaTrump, kral sofrasında! Windsor'da İngiltere-ABD zirvesiDürziler İsrail dışında kimsenin elini sıkmıyor! ABD'nin barış reçetesini de yırttılar - DünyaDürziler İsrail dışında kimsenin elini sıkmıyor!Filistin için bir araya geldiler: Dünyaca ünlü isimlerden ortak çağrı - DünyaDünyaca ünlü isimlerden ortak çağrıŞara'dan İsrail'le anlaşma için kritik mesaj! 'ABD Şam'a baskı yapıyor' iddialarına cevap - Dünya'ABD Şam'a baskı yapıyor' iddialarına cevapİngiliz basını tarih vererek duyurdu! İngiltere Filistin'i tanıyacak - Dünyaİngiltere Filistin'i tanıyacak
Sonraki Haber Yükleniyor...