Yalova'da kan donduran olay! Katili en yakını çıktı...

Yalova’da yaşayan 36 yaşındaki Ramazan Ölger, ihbar üzerine harekete geçen polisler tarafından ölü bulundu. Ölger'in katili en yakını çıktı...

Olay Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokak’ta yaşandı. Baba oğul evlerinin bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışmada Nizamettin Ölger, oğlu Ramazan Ölger’e pompalı tüfekle ateş etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar Ramazan Ölger’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölger’in naaşı otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken baba Nizamettin Ölger gözaltına alındı.

Nizamettin Ölger

ARALARININ AÇIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Pazarcılık yaptığı öğrenilen Ramazan Ölger’in, daha önce de babasıyla birçok tartışma yaşadığı ve baba oğlun aralarının açık olduğu öğrenildi.