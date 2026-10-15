Yalova’da okullar tatil edildi! Valilikten son dakika açıklaması

Yalova Valiliği, beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kamuda görev yapan belirli gruplardaki personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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Yalova'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Yalova Valiliği, il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda yarın eğitim öğretim yapılmayacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler doğrultusunda kentte etkili olan yağışların şiddetini azaltmasına rağmen yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle alınan karar kapsamında, il genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında yarın eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

BAZI KAMU PERSONELİ DE İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Valilik açıklamasında, kamuda görev yapan hamile ve engelli personelin yanı sıra çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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