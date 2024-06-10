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‘Yandere Simulatör’ kabusu! 7. sınıfa giden kız okulda arkadaşını bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Yandere Simulatör’ kabusu! 7. sınıfa giden kız okulda arkadaşını bıçakladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kan donduran olay İstanbul'da yaşandı. Ortaokula giden bir kız çocuğu sınıf arkadaşına kabusu yaşattı. Önce biber gazı ile saldırdı sonra da bıçakladı. Üstelik bunlar okulda yaşandı. Uzmanlar defalarca uyarmıştı, anne babalar bu noktaya dikkat! Saldırgan çocuğun şiddet içerikli oyun olarak bilinen 'Yandere Simulatör' oyunu oynadığı öne sürüldü.

Olay geçtiğimiz gün Beşiktaş'taki bir ortaokulda meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi C.K. ile sınıf arkadaşı G.N.Ç. arasında bilinemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. C.K. arkadaşı G.N.Ç.'ye önce biber gazı sıktı sonra bıçakladı. Tüm bunlar okulda yaşandı. 

GENÇ KIZIN AKCİĞERİ YIRTILDI

Sabah'ta yer alan habere göre; hastaneye kaldırılan G.N.Ç'nin akciğer zarında yırtık tespit edildi. Talihsiz kızın tedavisi hastanede devam ederken okul yönetimi ve emniyet konuyla ilgili soruşturma başlattı.

‘Yandere Simulatör’ kabusu! 7. sınıfa giden kız okulda arkadaşını bıçakladı - 1. Resim

YANDERE SİMULATÖR' ŞÜPHESİ

Zanlı C.K'nın şiddet içerikli oyun olarak bilinen 'Yandere Simulatör' oyunu oynadığı öne sürüldü.

‘Yandere Simulatör’ kabusu! 7. sınıfa giden kız okulda arkadaşını bıçakladı - 2. Resim

"SEVMEDİĞİN ARKADAŞINI TUZAĞA DÜŞÜR ÖLDÜR"

İçeriği son derece korkunç olan oyunda amaç; okulda sevmediğin arkadaşlarını tuzağa düşürüp bir şekilde ortadan kaldırmak ve öldürmek.

‘Yandere Simulatör’ kabusu! 7. sınıfa giden kız okulda arkadaşını bıçakladı - 3. Resim

YANDERE SİMULATÖR OYUNU

Birkaç yıl önce tüm dünyada çocukların ölümüne sebep olan bilgisayar oyunu 'Mavi Balina' benzeri bir oyun olan Yandere Simulatör, bir anime karakterin, hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.

Öldürme seçeneğinin seçilmediği zamanlarda ise oyuncuya diğer kızları gizli dinleme, müstehcen fotoğrafını çekerek yayma gibi dikkat çeken yöntemlerle saf dışı bırakma hedefi yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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