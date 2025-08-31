Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yangın köyü kül etti! 15 ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinin kırsal mahallesinde bir evde çıkan ve bitişikteki ev ile ahırlara sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde henüz blinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede etkisini artırarak çevreye yayıldı.

Yangın köyü kül etti! 15 ev kullanılamaz hale geldi - 1. Resim

Yakutiye'nin Kırmızıtaş köyünde çıkan yangını söndürmek için Erzurum itfaiyesi adeta seferber oldu. Onlarca araç ve yüzlerce personelin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Köyde büyük panik yaşanırken, ekipler hem alevlerle hem de rüzgarın olumsuz etkisiyle mücadele ediyor.

Yangın köyü kül etti! 15 ev kullanılamaz hale geldi - 2. Resim

Yetkililer yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarılar yaptı.

Yangın köyü kül etti! 15 ev kullanılamaz hale geldi - 3. Resim

15 evin etkilendiği yangında 10 ahır da alevlere teslim oldu. Çok sayıda hayvanın telef olduğu yangında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. 

Yangın köyü kül etti! 15 ev kullanılamaz hale geldi - 4. Resim

Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Belediyesi, Aziziye Belediyesi ekipleri, Jandarma TOMA araçları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yangın aracı müdahale etti. Mahalle sakinleri de ekiplere destek sağlıyor.

Yangın köyü kül etti! 15 ev kullanılamaz hale geldi - 5. Resim

