Yangın köyü kül etti! 15 ev kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde henüz blinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede etkisini artırarak çevreye yayıldı.

Yakutiye'nin Kırmızıtaş köyünde çıkan yangını söndürmek için Erzurum itfaiyesi adeta seferber oldu. Onlarca araç ve yüzlerce personelin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Köyde büyük panik yaşanırken, ekipler hem alevlerle hem de rüzgarın olumsuz etkisiyle mücadele ediyor.

Yetkililer yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarılar yaptı.

15 evin etkilendiği yangında 10 ahır da alevlere teslim oldu. Çok sayıda hayvanın telef olduğu yangında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Belediyesi, Aziziye Belediyesi ekipleri, Jandarma TOMA araçları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yangın aracı müdahale etti. Mahalle sakinleri de ekiplere destek sağlıyor.