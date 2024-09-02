Yanında işe aldığı kadın doktorun hayatını kararttı! Telefonları susmuyor, kliniğine giremiyor

Akılalmaz olay İstanbul'da yaşandı. Bakırköy'de kliniği olan medikal estetik doktoru Suad G., Bahran L. isimli kadını yanında işe aldı. Sonrasında başına gelenler ise filmleri aratmadı. Talihsiz adamın telefonları susmak bilmiyor, kliniğine adım atamıyor...

Bakırköy’de medikal estetik doktoru olarak görev yapan Suad G.’yi kendisini doktor olarak tanıtan Bahran L. isimli kadın yaktı. Bir lafa inandı başına gelmeyen kalmadı. Önce doktorun güvenini kazandı, sonrasında olanlar filmleri aratmadı...

SENETLERİ İCRAYA KOYDULAR!

İddiaya göre Suad G.’den, 150 bin liralık senet alan Bahran L., bu senedi işbirlikçileri Birdal D. ve Mehmet K.’ye sattı. Hürriyet'te yer alan haberde Suad G.’nin rızası dışında yapılan bu satış sonucunda sahte olarak düzenlenen senetler icraya kondu.

TELEFONLARI SUSMAK BİLMEDİ

Bahran L. tarafından gerçekleşen tefecilik faaliyetlerinin devam etmesi nedeniyle Suad G., sorumlu olmadığı bir borcu zorla ödemesi için sürekli arandı. Bahran L. ve iki arkadaşı tarafından tehditlere maruz kalan doktor Suad G., ısrarlı şekilde takip edildi.

"İŞYERİNE GİDEMEZ HALE GELDİ"

Doktor Suad G., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suad G., suç duyurusu dilekçesinde, Bahran L.’nin Türkiye’de kaçak doktor olarak çalıştığının ve yaptığı ameliyatlarla birçok insanın hayatını riske attığını öne sürdü. Suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verildi: “Bahran L. ve iki arkadaşı, Suad G.’nin Bakırköy’deki kliniğine adamlar yollamaya başlamıştır. Suad G., doktor olmasına ve randevulu hastaları bulunmasına rağmen, çalışmak için kendi işyerine gidemez hale gelmiş, randevularını ertelemek zorunda kalmıştır. Sorumlu olmadığı bir borçtan dolayı yaşamından endişe eden Suad G.’nin büyük bir tehlike altındadır. Savcılık tarafından soruşturma başlatılarak şüpheliler Bahran L. ve iki arkadaşı hakkında kamu davası açılmasını istiyoruz.”