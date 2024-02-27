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    • Haberler > Gündem > Yargıtay'dan WhatsApp yazışmaları için emsal karar! Artık tek başına delil sayılacak

    Yargıtay'dan WhatsApp yazışmaları için emsal karar! Artık tek başına delil sayılacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yargıtay&#039;dan WhatsApp yazışmaları için emsal karar! Artık tek başına delil sayılacak
    Yargıtay, Whatsapp, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yargıtay, WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği konusunda emsal bir karara imza attı. Bu karar, dijital iletişim kanallarının hukuki açıdan kabul edilmesi ve mahkemelerde delil olarak değerlendirilmesi konusunda önemli bir adımı temsil ediyor.

    Yargıtay, dijital iletişim kanallarının hukuki açıdan kabul edilmesi ve mahkemelerde delil olarak değerlendirilmesi konusunda önemli bir karar aldı. Yargıtay, WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği emsal bir karara imza attı.

    YARGITAY'DAN WHATSAPP KONUŞMALARI İÇİN EMSAL KARAR

    NTV'de yer alan habere göre Whatsapp yazışmaları delil sayılmayan Bursa'da görülen bir ticari davada, mahkemenin kararı Yargıtay'dan döndü. 

    Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "yan delil" olarak kullanılabilen WhatsApp yazışmalarının tek başına delil sayılabileceğine hükmetti.

    Yargıtay'dan WhatsApp yazışmaları için emsal karar! Artık tek başına delil sayılacak - 1. Resim

    HANGİ ŞARTLARDA DELİL SAYILABİLECEK?

    Avukat Serkan Günel, "Burada delili sunan kişi, bu yazışmanın bir tarafı olması gerekiyor ve kendisinin kaydediyor olması lazım ki delil olarak sunabilsin çünkü elektronik ortamdaki deliller her zaman oluşturabilir delillerdir." dedi.

    Serkan Günel sözlerine şunları ekledi:

    "Özel hukuk, alacak, boşanma davalarında kişinin aldattığına ilişkin, mal kaçırdığına ilişkin yazışmaları delil olarak kabul ediliyor. Mesela WhatsApp grupları 100-150 kişinin olduğu burada da konuşma grubunda olan bir kişi buradaki yazışmaları mahkemeye delil olarak sunabiliyor çünkü konuşmanın bir tarafı."

    Ancak WhatsApp yazışmalarının tek başına delil kabul edilmesi için bilirkişi incelemesi şart.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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