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    • Yaşlı adam, evinde çıkan yangında yanarak can verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yaşlı adam, evinde çıkan yangında yanarak can verdi
    Muğla, Yangın, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Muğla’nın Menteş ilçesinde tek odalı bir evde çıkan yangında 82 yaşındaki Hüseyin Ölmez isimli vatandaş yanarak hayatını kaybetti.


    Menteşe ilçesi Orta Mahalle Karapınar Sokak No:41’de tek odalı evde çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

    EVDE TEK YAŞIYORMUŞ

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, evde tek başına yaşadığı öğrenilen 82 yaşındaki Hüseyin Ölmez isimli vatandaşın yangın esnasında evde olduğu ve yangında hayatını kaybettiği açıklandı.

    Yaşlı adam, evinde çıkan yangında yanarak can verdi

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangında yaşamını yitiren Hüseyin Ölmez’in cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Yaşlı adam, evinde çıkan yangında yanarak can verdi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Yaşlı adam, evinde çıkan yangında yanarak can verdi
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