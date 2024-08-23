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Yaşlı adamın acı ölümü! Komşularının şüphesi üzerine ortaya çıktı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın yaşayan 61 yaşındaki Resül Köksal'dan haber alamayan yakınları komşularını arayarak yardım istedi. Yalnız yaşayan Köksal'ın evinin kapısını açık gören komşuları, cesedi ile karşılaştı...

Olay, saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 437 sokakta bulunan 2 katlı evin 1. katında meydana geldi.

Yaşlı adamın acı ölümü! Ailesinin şüphesi üzerine ortaya çıktı... - 1. Resim

Komşuları, uzun süre kendisinden haber alamadıkları Resül Köksal'ın (61) evine gitti. Kapının açık olduğunu fark eden apartman sakinleri eve girince Köksal'ı evin zemininde hareketsiz halde yatarken buldu.

Yaşlı adamın acı ölümü! Ailesinin şüphesi üzerine ortaya çıktı... - 2. Resim

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adamın acı ölümü! Ailesinin şüphesi üzerine ortaya çıktı... - 3. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Resül Köksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şüpheli bir durum bulunmadığı tespit edildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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