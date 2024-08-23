Yaşlı adamın acı ölümü! Komşularının şüphesi üzerine ortaya çıktı...

Antalya'nın yaşayan 61 yaşındaki Resül Köksal'dan haber alamayan yakınları komşularını arayarak yardım istedi. Yalnız yaşayan Köksal'ın evinin kapısını açık gören komşuları, cesedi ile karşılaştı...

Olay, saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 437 sokakta bulunan 2 katlı evin 1. katında meydana geldi.

Komşuları, uzun süre kendisinden haber alamadıkları Resül Köksal'ın (61) evine gitti. Kapının açık olduğunu fark eden apartman sakinleri eve girince Köksal'ı evin zemininde hareketsiz halde yatarken buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Resül Köksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şüpheli bir durum bulunmadığı tespit edildi.