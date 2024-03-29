Yaşlı adamın yıllarca biriktirdiği altını çaldılar! Kendisini "polisim" diyerek tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Yaşlı adamı telefonla arayarak kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 560 bin TL değerinde altını çaldı. Sahte polisler, gerçek polisler tarafından yakalandı. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri'de yaşlı bir adam kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kandırıldı. Yaşlı adamı telefonla arayan dolandırıcılar, 560 bin TL değerinde altını çaldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

YAŞLI ADAMIN ELİNDEKİ ALTINI ÇALDILAR

Kayseri'de bir dolandırıcı, 70 yaşındaki adamı arayarak kendini polis olarak tanıttı. Bu yöntemle yaşlı adamın 560 bin TL değerindeki ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, altınları aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 178 saatlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti.

POLİS DOLANDIRICILARI YAKALADI

Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin yaşlı adamdan altınları aldığı anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.