Piyasa seçimini yaptı! Altından rekor kapanış… | 29 Mart piyasa kapanış

Piyasalarda son dakika! Seçimlerden önce son işlem günü geride kalırken, haftalık bazda yüzde 4,30 yükselen gram altın, yatırımcısını sevindirdi. 29 Mart gram altın fiyatı 2325 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyelerinden kapanış gerçekleştiriyor. Doların yüzde 1 yükseldiği haftada, borsa da yüzde 0,34 primlendi. Analistler, “Büyük bir belirsizlik ortadan kalkıyor. Daha değerli TL ve yabancı girişindeki artışla birlikte yeni rekorları test edecek bir borsa bizi bekliyor gibi görünüyor” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar, seçimlerden önceki son haftayı tamamladı. Geride kalan haftada döviz kurlarında “sınırlı yukarı” görünüm devam ederken; altın ve borsa tarafında ise dikkat çeken yükselişler yaşandı. Dolar, 29 Mart işlemlerini 32,3875 TL’den; Euro ise 35,0270’ten tamamlamaya hazırlanıyor. Serbest piyasa döviz kurlarında haftalık bazda yüzde 1 prim gerçekleşti. Kapalıçarşı’da ise dolar, cuma günü fiyat makasını bir miktar açarak, 32,9950’den haftalık kapanışı yapıyor.

ALTINDAN CİDDİ YÜKSLEİŞ

Geçen haftayı 2229 TL’den kapatan gram altın, 29 Mart işlemlerini 2325 TL’den tamamlıyor. Günlerdir ons altından bulduğu destekle yükseliş trendinde hareket eden gram altın, haftalık bazda yüzde 4,30 değerlendi. Bu arada bugün ABD’de açıklanan ve ons altın fiyatlamaları için kritik olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi şubatta, aylık bazda 0,3 yükselişle birlikte beklenti dahilinde geldi. Bu veri, FED’in haziran için faiz indirimi planlarını öteleyecek bir görünüm sunmadığı için olumlu karşılandı.

BORSA DA TOPARLANDI

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta 9111 seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti. Bu hafta içinde endeks 8749 seviyesini test etse de, son iki işlem gününde tekrar yukarı dönmeyi başardı ve 9142 puandan kapanış gerçekleştirdi. Endeks, haftalık bazda her ne kadar yüzde 0,34 prim yapmış gibi gözükse de, dipten verdiği tepki yüzde 4,49 olarak dikkat çekti.

SEÇİM SONRASI PİYASA BEKLENTİLERİ

Pazartesi gününden itibaren artık seçim belirsizliğinin geride kalacağını aktaran ekonomistler, “Sıkı para politikasının yansımalarını daha net göreceğimiz bir döneme giriyoruz. Rasyonel politikalarla birlikte daha korunaklı ve değerli bir TL, piyasaları bekliyor gibi görünüyor. Bu anlamda döviz kurları tarafında ciddi yükselişin yaşanmadığı ve stresin ortadan kalktığı görülebilecek. Borsada da yabancı girişinin arttığı ve yeni rekorlara doğru uzanan bir süreç öne çıkabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.