ONS ve gram zirvede! Altından yeni rekor: İşte yükselişin 3 sebebi…

Altında son dakika! 29 Mart altın fiyatı kaç TL? Gram altın 2332 TL ve ons altın 2236 dolar ile rekor kırdı. FED ve ECB’den faiz indirimlerinin yaklaşması, Rusya ve İsrail tarafında jeopolitik risklerin tırmanması, Asya’da Çin başta olmak üzere fiziki talebin artması altın fiyatlarına destek oluyor. Dolar endeksinin güçlü duruşu ons için risk olarak görülüyor ve 2195 dolar desteğine dikkat çekiliyor. Bugün ABD’de açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi, altın fiyatları için kritik…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hem küresel hem de iç piyasalarda yeni rekor seviyeleri beraberinde getiriyor. Küresel piyasalarda işlem gören altının ons fiyatı 2236 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İç piyasada gram altın da serbest piyasada 2332 TL ile zirve seviyesini test etti. Böylece gram altında yılbaşından itibaren gerçekleşen yükseliş yüzde 20’ye yaklaştı. Ons altında da aynı süreçte yaklaşık yüzde 8,5 oranında bir primlenme gerçekleşti.

29 MART ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın fiyatı 29 Mart işlem gününe 2325 TL’ye yakın yerlerden başlarken; Kapalıçarşı’da fiziki gram fiyatı 2470 TL’den alıcı buluyor. Her iki fiyat arasındaki fark farkı yüzde 6’ya kadar geriledi. İki hafta önce bu fark yüzde 10 civarında seyrediyordu.

Bu arada kuyumcularda çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 194 TL, yarım altın 8 bin 118 TL ve tam altın 16 bin 383 TL’den satılıyor.

Ons altında ise 2220 doların üzerinde dengelenme çabası öne çıkıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Son dönemde dolar endeksi ve ABD tahvillerinde belirgin bir zayıflık işareti olmamasına rağmen ons altında yükseliş hevesi dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bu anlamda üç ana sebep öne çıkıyor;

1- FED ve ECB tarafında faiz indirim süreçlerinin yaklaşması,

2- Rusya-Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik risklerin zaman zaman artarak devam etmesi,

3- Asya ülkelerinde Çin başta olmak üzere Merkez Bankalarının alımları ve fiziki altına talebin artması küresel altın fiyatlarına destek oluyor.

İç piyasada ise kurlardan destek bulan gram altın, aynı zamanda yüksek enflasyon ve belirsizliklere karşı korunma amacıyla yüksek talep görüyor.

ALTIN 2024 BEKLENTİ VE HEDEF FİYAT

Fiyatlarda yaşanan artışın dolar endeksi (DXY) ve ABD tahvil faizleriyle korelasyonunun da zayıfladığı günlerden geçiliyor. Şöyle ki DXY; Japon yeni başta olmak üzere diğer rezerv para birimlerindeki zayıflık sebebiyle son bir haftada 103,25’ten 104,70’e yükseldi. İki yıllık ABD tahvil faizleri de 4,60’ın üzerinde güçlü görünümünü koruyor. Analistler, “Dolardaki bu güçlü görünüm devam ederse, ons tarafında kâr satışları görülebilir. Ancak destekler de artık daha yukarıda, 2195 dolar burada ilk olarak takip edilmeli. 2200 doların üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar ise ilk etapta 2250 dolara varabilecek yükselişleri destekleyebilir” görüşünü dile getiriyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK VERİ

Altın fiyatları için kritik ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi bugün açıklanacak. Şubatta aylık bazda yüzde 0,3 oranında artış bekleniyor. Bu beklenti üzerinde gelecek veri, ons altında satışları tetikleyebilir.

Bu arada ABD’de faiz indirimine dair son olarak FED Üyesi Christopher Waller’dan temkinli açıklamalar gelmişti. Waller, “Açıklanan son veriler faiz indirimini ertelemeyi ya da sayısını azaltmayı gerektiriyor” ifadelerini kullanmıştı.