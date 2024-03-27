Gram altın ‘ons’a bakıyor!  İşte ilk fiyatlamalar…

Altında son dakika! 27 Mart gram altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada işlemler 2255 TL’ye yakın başlıyor. İç piyasada dövizde dengelenme yaşanırken; dışarıda ons altın ABD ekonomisinden gelen karışık veriler ve jeopolitik risklerle diri duruyor. Dün 2200 doları test eden ons altın, gram altının da 2250 TL üzerinde konumlanmasına destek oluyor. Bu arada kuyumcularda da seçim öncesi panik alımların bir miktar azaldığı ve fiziki altın fiyatlarında makasın kapanmaya devam ettiği gözlemleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Dövizde yaşanan dengelenme altın tarafında da takip edilirken; son günlerde yukarı yönelen ons altın, gram fiyatlarına daha fazla destek oluyor. FED’in 3 faiz indirimine yeşil ışık yakmasının ardından; jeopolitik riskler tarafında Rusya-Batı geriliminin artması ve İsrail’in Gazze’de Refah kentine saldırması, “güvenli liman” talebiyle birlikte ons altın fiyatlarını diri tutuyor. İçeride ise seçim sonrası dönem ve ithalat kotası kaynaklı gerilimin bir miktar yatıştığı gözlemleniyor.

27 MART GRAM ALTIN KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın fiyatı 27 Mart işlemlerine, 2255 TL’ye yakın yerlerden başlıyor.

-Kapalıçarşı fiyatlamalarında gerileme devam etti. Kuyumcularda fiziki gram altın, 27 Mart sabahında 2426 TL’den alıcı buluyor. Geçen hafta söz konusu fiyatlarda 2550 TL’ye kadar yükseliş yaşanmıştı.

-Kapalıçarşı’da çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 134 TL, yarım altın 8 bin 3 TL ve tam altın da 16 bin 273 TL’den satılıyor. Ziynet altın fiyatlarında bir miktar dengelenme görünümü dikkat çekiyor.

ONS ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 27 Mart işlemlerine 2178 dolara yakın seviyelerden başlıyor.

- Fiyatlar geçen hafta test edilen 2222 dolar seviyesinin yaklaşık yüzde 2 gerisinde bulunuyor.

- Ons altında 5 günlük ortalama 2194 dolar ve 22 günlük ortalama 2153 dolarda konumlanıyor.

- Son 3 haftada 2150 dolar üzerinde konumlanma, bu seviyeyi önemli bir destek olarak öne çıkarıyor.

- Ons fiyatlamaları açısından önemli olan dolar endeksi (DXY) 104,35 ve 10 yıllık ABD tahvilleri ise %4,24 civarında seyrediyor. Veriler, dolarda son 24 saatte stabil görünüme işaret ediyor.

- Bu arada son günlerde Japonya para birimi Yen’de yaşanan değer kaybı da dolar endeksinde muhtemel gerilemelerin önüne geçiyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ? VERİLER NE DİYOR?

“Ons altın yükselecek mi” sorusu açısından önemli olan ABD ekonomisine dair son veriler, dengelenme sinyalleri üretiyor.

- ABD Conference Board Tüketici Güven Endeksi martta 104,70 oldu. Önceki ay 106,70 seviyesinde bulunan endeks, beklentilerden fazla gerileyerek tüketici güveninde temkinli bir tabloya işaret etti.

- ABD’de yeni konut satışları şubatta; 677 bin olan beklentiye karşılık, 662 bin olarak gerçekleşti.

- Şubat ayına dair dayanıklı mal siparişlerinde ise %1,4 yükseliş gözlemlendi (Beklenti: %1). Ülkede yaklaşık olarak 278 milyar dolarlık bir satış hacmine ulaşıldı.

ALTIN FİYATLARI İÇİN FED’DEN KARIŞIK SİNYALLER

Ağırlıklı olarak beklenti altında kalan son ABD verileri, dolarda daha fazla güçlenmeyi frenledi ve ons altına destek oldu. Bu arada FED üyelerinden de karışık mesajlar dikkat çekiyor. Bütün FED üyeleri enflasyonda risklerin devam ettiğine dair hemfikir olsa da;

- Atlanta FED Başkanı Bostic bu yıl 2 ya da daha az faiz indirimini destekliyor.

- Chicago FED Başkanı Goolsbee 3 faiz indirimi bekleyen üyeler arasında yer alıyor.

- FED Üyesi Lisa Cook enflasyonla mücadelenin düzensiz seyrettiğini ve indirimlerde temkinli olunması gerektiğini söyledi.