Gram fiyatında denge arayışı! Fiziki altına dikkat…

Altında son dakika! Geçen hafta 2307 TL ile zirve yapan gram altın, 26 Mart işlemlerine 2246 TL’den başlangıç yapıyor. Kuyumcularda fiziki altın fiyatlarının gerilediği ve serbest piyasa ile fiyat farkının kapanmaya başladığını aktaran uzmanlar, “Özellikle fiziki altında marjların açık ve fiyatların yukarıda olması sebebiyle kısa vadeli al-sat riskli hale geldi. Ons tarafında ise ABD’den cuma günü gelecek öncü enflasyon verileri dikkatle takip edilmeli” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın yeni haftaya sakin bir başlangıç yaparken; özellikle kuyumcularda dikkat çeken fiyatlamalar öne çıkıyor. Geçen hafta Kapalıçarşı’da 2540 TL’yi test eden gram altın, serbest piyasa ile arayı yaklaşık yüzde 10 açmıştı. Bu hafta başında ise Kapalıçarşı fiyatları geri çekildi. Fark yüzde 8’e kadar düştü. Belirsizlik ortamında fiziki talebin arttığını ve ithalat kotası sebebiyle fiyatların hızlı yükseldiğini belirten kuyumcular, şimdi bir miktar dengelenmenin başladığını aktarıyor.

26 MART ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı 26 Mart’ta 2246 TL’den yeni güne başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın 2455 TL’den fiyatlanıyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 171 TL’den, yarım altın 8 bin 98 TL’den ve tam altın 16 bin 514 TL’den satılıyor.

Ons altın fiyatlamaları için önemli olan dolar endeksi (DXY) 104,45’ten 104,20 sınırına geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise 4,20’den 4,24’e doğru hareketlilik dikkat çekiyor.

FİZİKİ ALTIN ALINIR MI?

Enflasyon başta olmak üzere belirsizlik ortamlarında korunmak için döviz yerine gram altının tercih edilmesinin doğru olabileceğini aktaran ekonomistler, “Çünkü gram altın, aynı zamanda ons altından besleniyor. Ancak son dönemde fiziki altında artan talepten kaynaklanan fiyat dezavantajı oluştu. Alım-satım aralığı ciddi derecede açık, ‘trade etme’ imkânı zor. Serbest piyasa fiyatlarıyla da makas oldukça açılmış durumda. Özellikle kısa vadeli fiziki alımlarda dikkatli olunması gerekiyor” ifadelerini kullanıyor.

OSN ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Bu hafta denge arayışını sürdüren ons altın tarafında ise ABD Merkez Bankası tarafından başlatılacak faiz indirimi sürecine odaklanıldı. Bu kapsamda geçen hafta FED Başkanı Powell tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında; ocak ve şubat aylarında enflasyonun beklenti üzerinde gelmeye devam ettiği ve istihdam piyasasının gücünü koruduğu mesajları verildi. FED böylece ‘hızlı bir faiz indirimine gerek yok’ sinyalini de verdi. Bugün ilk indirim için haziran, yüzde 75 ihtimalle fiyatlanıyor.

ALTIN NE ZAMAN DÜŞER?

Bundan sonra ons altında fiyatlamaların “veri bağımlı” olarak devam edeceğini belirten analistler; bu cuma açıklanacak ve öncü enflasyon göstergesi olarak bilinen ABD PCE verisinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Kişisel tüketim harcamalarını ölçen bu verinin beklentiyi aşmasının, mart ayı enflasyonu için olumsuz bir gösterge olabileceği, bu sebeple ons altında baskının artabileceği ve ilk etapta 2150-2145 dolar bandına kadar gerçekleşebilecek gerilemelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.