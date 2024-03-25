Gramda tepki çabası! Altında ralli sürecek mi? Son düşüş sonrası fiyatlar…

Geçen hafta 2307 TL zirvesinden 2220 TL’ye kadar hızla gerileyen altında tepki yükselişleri izleniyor. 25 Mart gram altın fiyatı 2237 TL’den yeni haftaya başlıyor. Dolardaki zayıf görünüm gramı da frenlerken, Rusya’da yaşanan terör saldırısının ardından gözler yeniden jeopolitik risklere çevrildi. Ons altının 2150 dolar üzerinde ‘kalıcılık’ izlenimi verdiğini aktaran analistler; orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için, altında geri çekilmelerin fırsat olduğunu ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Geçen hafta serbest piyasada 2300 TL’yi aşarak tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, yeni haftaya zirvesinin yaklaşık %3 gerisinden başlıyor. 20 Mart FED kararlarıyla hızlı yükselen gram; 21 Mart’ta TCMB’nin aksiyonları sonrasında, dolarla birlikte geri çekildi. Ons altının da 2222 dolar zirvesinden dönmesi, gram altındaki kazançların geri verilmesini beraberinde getirdi. Dolarda, faiz kararının etkisiyle zayıflık dikkat çekerken, bu görünüm gram altını da frenliyor.

25 MART ALTIN FİYATI KAÇ TL?

25 Mart gram altın fiyatı serbest piyasada 2237 TL’den yeni haftaya başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı ise 2500 TL satış tarafında yer alıyor. Sabah saatlerinde çeyrek altın 4 bin 245 TL’den, yarım altın 8 bşn 267 TL’den ve tam altın da 16 bin 880 TL’den satılıyor. Söz konusu fiyatlamalar geçen hafta kapanışına göre sınırlı prime işaret ediyor. Küresel piyasalarda işlem gören altının ons fiyatı ise haftanın ilk işlem gününe, sınırlı yükselişle beraber 2170 dolara yakın seviyelerden başlıyor.

ABD TAHVİLLERİ VE DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM

Bu arada genellikle aynı yönde hareket ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi (DXY) arasında son birkaç gündür ayrışma dikkat çekiyor. Her iki gösterge de “doların gücü” açısından sinyal verdiği için altın fiyatlarını da etkiliyor. FED’in “güvercin” mesajları üzerine ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35’ten yüzde 4,20’ye kadar geri çekilmişti. Ancak geçen hafta Bundesbank, Almanya’da ilk çeyrekte resesyon beklediğini açıkladı. Bu öngörüyle birlikte EUR/USD paritesi 1,0950 sınırından 1,0800’e kadar geriledi.

ALTINDA BU SEVİYEYE DİKKAT!

Almanya ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 0,3 daralma göstermişti. AB’nin lokomotif ülkesindeki bu görünüm EUR/USD paritesini geri çekince, dolar endeksinde (DXY) 103,00 sınırından 104,50’ye varan yükseliş gerçekleşti. “Dolarda güçlenmeye” işaret eden bu görünüm, FED sonrası mini bir ralli yapan ons altın fiyatlarını da baskıladı. Buna rağmen ons tarafında son 3 haftada, 22 günlük ortalamanın da yakınlaşmaya başladığı 2150 dolar üzerinde tutunma eğilimi dikkat çekiyor.

GRAM ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Yüksek enflasyon ve seçim sonrası belirsizlik riskine karşı korunma eğilimi ile birlikte, ithalat sınırlaması endişeleri sebebiyle de altında fiziki talebin arttığını aktaran ekonomistler, “Kuyumcularda oldukça açılan fiyat farkı kısa vadeli alımlar için riskli olabilir. Ancak orta ve uzun vadeli yatırımcı için altında her geri çekilme, kademeli alım fırsatı olabilir. Rusya’daki terör saldırısının ardından Moskova yönetiminin tavrı, jeopolitik risklerin de bir miktar artmasını beraberinde getirebilir” uyarısında bulunuyor.