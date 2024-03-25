Faizler zirvede iken... Dolarda seçim öncesi kritik hafta! İşte ilk fiyatlar…

Dolarda son dakika! TCMB sonrası geçen hafta 32,02’den kapanış gerçekleştiren dolar fiyatı, 25 Mart işlemlerine 32,07 TL’ye yakın başlangıç yapıyor. TL mevduat faizlerinde ortalama %55 seviyesinin üzerine çıkılmasının yansımaları takip edilirken, faiz kararı başta olmak üzere Merkez Bankası tarafından alınan son tedbirlerin, “seçimlerin ardından kurlarda sert yükseliş” senaryolarını da zayıflattığı belirtiliyor. Öte yandan ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 76 ve bütün tüketici kredilerinin ortalama faizi yüzde 67,40’ya çıkarak zirve yaptı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL — Piyasalarda seçimlerden önceki son işlem haftası başlıyor. Haftalardır artan döviz talebi dikkat çekerken; bu süreçte, aralık ayında 145 milyar doların üzerine çıkan toplam döviz rezervleri, 127,9 milyar dolara kadar geriledi. Son beş haftalık dönemde döviz mevduat hesapları yaklaşık 174,6 milyar dolardan 182,8 milyar dolara yükseldi. Yabancı yatırımcıların da faiz kararı öncesindeki son üç haftada, hisse ve tahvillerden yaklaşık 800 milyon dolarlık çıkış yaptığı görüldü.

25 MART DOLAR VE EURO KAÇ TL

Bu tablo karşısında politika faizi geçen hafta %50 seviyesine çıkarıldı. Ardından döviz kurlarında yaşanan hareketler takip ediliyor. Geçen hafta 32,02 TL’den kapanış gerçekleştiren dolar fiyatı, 25 Mart işlemlerine 32,07 TL’den başlangıç yapıyor. Euro da ilk işlemlerde 34,70 TL’den fiyatlanıyor. Bu arada Kapalıçarşı’da dolar 32,80 TL seviyelerine yakın seyrederken; TCMB kararı öncesinde 1 TL civarında gerçekleşen iki kur arası marjın da bir miktar kapandığı ve 80 kuruşa kadar gerilediği gözlemleniyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM

Dövize yönelimi caydırmak ve TL mevduatı teşvik etmek için gerçekleşen faiz artışının etkileri bu hafta takip edilecek. TCMB tarafından son açıklanan verilere göre 15 Mart haftası itibarıyla TL mevduatlara uygulanan faiz oranları 1-3 ay vade için ortalama yüzde 55,66 olarak gerçekleşti. 3-6 ay arası vadelerde de mevduat faizi yüzde 50’nin üzerindeki seyrini üçüncü haftada da korudu. Gözler, 500 baz puanlık faiz artışının ardından bu hafta mevduat faizleri tarafında yaşanabilecek yeni artışlara çevrildi.

KREDİ ORANLARINDA ZİRVE SEVİYELER

Öte yandan bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları 15 Mart ile biten haftada yüzde 76 ve bütün tüketici kredilerinin ortalama faizi de yüzde 67,40’ya çıkarak, son yılların zirvesine ulaştı. Ekonomistler “Sıkı para politikasının bir parçası olarak kredi faizleri de yükselişe geçti. Böylece talep tarafı da kısılarak enflasyonist baskılar dizginlenmeye çalışılıyor. Bu tablo, ekonomide ikinci çeyrekte daha durgun bir görünümü de beraberinde getirebilir” uyarısında bulunuyor.

SEÇİMDEN SONRA DOLAR BEKLENTİLERİ

“Döviz kurlarında seçim sonrası artış” senaryolarını, sadece geçen yılki seçimlerin ardından yaşananlara bağlamanın doğru olmadığını aktaran ekonomistler, “Şartlar TL lehine gelişiyor. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve sonrasında uzun bayram tatili, piyasalarda sakinliği de beraberinde getirecektir. TCMB, son aldığı aksiyonlarla birlikte TL’ye geçenin daha fazla getiri elde edeceği mesajını verdi. Bunun yansımalarını da özellikle bayram tatilinden sonra göremeye başlayabiliriz” görüşünü dile getiriyor.

YABANCILARDAN POZİTİF YAKLAŞIM

Bu arada TCMB’nin kararlı duruşunun ardından yabancı sermayenin Türkiye’ye ilgisi de takip ediliyor. Geçen haftaki faiz kararı öncesinde, mart toplantısı için 500 baz puanlık artış beklentisi ile doğru tahminde bulunan Deutsche Bank; TCMB’nin aksiyonunun ardından yaptığı değerlendirmede de “Bundan sonraki süreçte rezervlerde baskı hafifleyebilir. Ödemeler dengesi daha olumlu ve enflasyon hedefleri de daha gerçekçi görünüyor. TL pozisyona girmek artık daha güvenli” görüşünü raporladı.