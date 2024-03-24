Ons altın 2 bin 500 dolar olacak! Tarihi açıkladı

Moskova’daki saldırıda olduğu gibi risk algısını gündeme getiren olaylar güvenli liman altını yine ön plana çıkardı. Fed’in yılın ikinci yarısında alacağı faiz kararları ile birlikte analistlere göre; ons altının 2 bin 500 doları görmesi şaşırtıcı olmayacak.

Küresel riskler piyasaların odağında bulunmaya devam ediyor. Son olarak Moskova’daki saldırı sonrası güvenli liman beklentisi daha fazla hissedilir oldu. Fed’in yılın ikinci yarıdaki faiz indirimi ve jeopolitik riskler altını gündemde tutacak.

Milliyet gazetesi yazarı Zeynep Aktaş’ın bugünkü yazısına göre; geçtiğimiz cuma günü bir konser salonunda yaşanan terör saldırısı, risk algısını bir kez daha gündeme getirdi. Terör saldırıları ve bunların insanlar üzerinde oluşturduğu tahribat, yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesine neden oluyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın özellikle ABD dolarının son dönemdeki zayıflığı ve 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin düşmesiyle birlikte yükselişe geçti. Bir diğer yandan gözler Fed’de. Fed’in yılın ikinci yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla birlikte altının 2.500 dolara doğru ivme kazanması şaşırtıcı olmayacak. Öte yandan Fransa’nın önde gelen bankalarından Societe Generale üst üste üçüncü çeyrekte altına yüzde 5 oranında yatırım yapmayı sürdüreceğini açıkladı.

GÜVENLİ LİMAN

Bu çerçevede, altın yatırımcıları için önümüzdeki dönem daha dikkat çekici olmaya aday. Altın, korku ve belirsizliğin arttığı zamanlarda, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşı bir korunma mekanizması işlevi görüyor. Aynı zamanda, güvenli liman varlıklarına olan talebin artması, altının fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen önemi bir faktör.

Bir başka takip edilen gelişme ABD seçimlerinin gündemde olması. Hemen tüm risk algısı oluşturacak gelişmeler değerli metalleri işaret ediyor. Altının ons fiyatı haftayı 2.347’den tamamladı. Altın ve altına dayalı değerli metaller ilgi görmeye devam edecek.

EN FAZLA KAZANDIRAN FONLAR ARASINDA

Altın fonları son bir ayda yatırımcılara en fazla kazandıran fonlar oldu. Son bir ayda en fazla kazandıran 10 altın fonunun getirileri yüzde 18 ile yüzde 22 arasında gerçekleşti. TEB Portföy Altın Fonu bir ayda yüzde 22 kazandırırken Ak Portföy Altın Fonu’nun getirisi yüzde 21,60 oldu. QNB Finans Portföy Altın Fonu ise yüzde 20,38 kazandırdı.

SÜRPRİZ FAİZ KARARI

Geçen hafta Merkez Bankası’nınn sürpriz faiz artırımı piyasaların ve ekonomistlerin dikkatini çekmeyi başardı. Merkez Bankası, mart ayı toplantısında piyasa beklentilerinin aksine politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkarttı. Bu güçlü hamle ile TCMB piyasanın önüne geçti. Para politikasında sıkılaştırma konusunda niyetinin açık bir işareti olarak görüldü. Faiz artışıyla birlikte Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandını da yüzde 53 seviyesine getirerek daha fazla bir sıkılaştırma için de zemin hazırladı.

YENİDEN YATIRIMCI RADARINDA

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası bir süredir para piyasasına süren ilginin artmasına neden olacaktır. Bu fonlarda büyümenin arttığını görebiliriz. Mevduat eşleniği olan bu fonlar faizlerin enflasyonun altında kalması nedeni ile yatırımcıların ilgisini kaybetmişti. Yeniden yatırımcı radarına girdiğini görebiliriz.

BU HAFTA NELER TAKİP EDİLECEK?

Önümüzdeki hafta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi ve TCMB Para Politikası Toplantı Özeti açıklanacak. Tüketici güveninde önceki 99 değerine göre bir toparlanma ya da düşüş piyasa tarafından bir eğilim olarak değerlendirilecek. Merkez Bankası Para Politikası Toplantı özetinde faiz artırımına giden karar süreci ve ekonomik görünümle ilgili detaylı bilgiler takip edilecek.

Yurt dışı gündemindeyse ABD’den gelecek büyüme verileri, çekirdek kişisel tüketim giderleri ve tüketici güveni gibi makroekonomik veriler, global piyasalardaki yön tayininde belirleyici olacak. Özellikle ABD ekonomisinin büyüme performansı yakından takip edilecek.