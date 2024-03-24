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Borsada iyimser hava! Yatırımcı sayısı yeniden yükselişe geçti

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Borsada iyimser hava! Yatırımcı sayısı yeniden yükselişe geçti

Ekonomi Haberleri

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 22 Mart ile sona eren haftaya ait pay senedi yatırımcı sayısını açıkladı. Yatırımcı sayısı geçen haftaki düşüşün ardından yeniden artışa geçti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 22 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 251 bin 805 kişi arttı.

YENİDEN YUKARI YÖNLÜ

Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 39 bin 619 seviyesinden 8 milyon 291 bin 424'e yükseldi. Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,35 trilyon TL'den 12,55 trilyon TL'ye çıktı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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