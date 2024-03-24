'Asıl ben şikayetçiyim' dedi! Bankacı Seçil'den yeni hamle

Bankacı Seçil Erzan, 5 kişi hakkında tefecilik, tehdit ve yağma gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Semih Kaya ile Bozcaada’daki evini icradan satışa koyan bir avukat da bu isimler arasında.

Tutukluluk hali devam eden Bankacı Seçil Erzan'dan yeni bir hamle geldi. Seçil Erzan, Semih Kaya ile Bozcaada’daki evini icradan satışa koyan bir avukatın da aralarında olduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Erzan'ın, kendisinden fazla para aldığını öne sürdüğü Semih Kaya’ya yönelik suçlamalarından biri ‘tefecilik’ oldu. Erzan, kolundaki saati dahi zorla çıkarttıran kuzeninin eşine de ‘yağma’ suçlamasında bulundu.

Halk Tv'nin haberine göre; Seçil Erzan, Galatasaray’ın eski futbolcusu Semih Kaya ile menajer Fırat Özdemir hakkında “Tefecilik” ve “Tehdit” suçlarından şikayetçi oldu. Kaya ve Özdemir’in kendisini tehdit ettiğini ifadesinde de anlatan Erzan, son açıkladığı listede bu iki ismin, fazla para alan kişilerin başında yer aldığını iddia etti.

"VİLLA'NIN PARASINI BEN VERDİM"

Erzan, Semih Kaya’nın 4 milyon 275 bin, Fırat Özdemir’in ise 2 milyon 420 bin dolar parayı fazla aldığını kaydetti. Erzan, Kaya’nın kendisinden aldığı fazla para ile Bodrum’da villa aldığını açıklamıştı.

Erzan, Semih Kaya'nın Bodrum'da aldığı villanın parasını kendisinin verdiğini açıklamıştı. Seçil Erzan’ın, haklarında şikâyetçi olduğu diğer isimlerden 2’si ise kuzeni Tanın Yılmaz ile iş kadını eşi Merve Özer Yılmaz. Erzan’ın, bu kişilere yönelik suçlaması ile ‘Yağma, hakaret ve tehdit” oldu.

"TEHDİT, HAKARET VE TEFECİLİK..."

Edirne Barosu’na üye avukat Türkay Gümülcineli de, Seçil Erzan’ın, hakkında suç duyurusunda bulunduğu bir diğer isim oldu.

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, bu kişiye yönelik suçlamalar arasında “Tehdit, hakaret ve tefecilik” suçlamaları yer aldı. Av. Türkay Gümülcineli, Erzan’ın ailesi için yaptırdığı Bozcaada’daki lüks evi icradan satışa çıkaran isim aynı zamanda. Anılan ev için 18,3 milyon TL belirlendi. Erzan’ın avukatları ise, Erzan’ın bu kişiye bir borcunun olmadığını bir dizi usulsüz işlemin yapıldığını kaydederek satışın iptali için dava açtı.