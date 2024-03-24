Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Bakan Bayraktar tarih vererek açıkladı: Günlük üretim 40 bin varile ulaşacak

Bakan Bayraktar tarih vererek açıkladı: Günlük üretim 40 bin varile ulaşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Bayraktar tarih vererek açıkladı: Günlük üretim 40 bin varile ulaşacak

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük 37 bin varil petrol olan petrol üretiminin Ramazan sonunda 40 bin varile çıkacağını açıkladı. Bakan Bayraktar, hedefimin, yıl sonu için de 100 bin varil olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sarıyer Ayazağa Atatürk Stadı'nda iftar programına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Üsküdar'da Mehmet Genç Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 2021'de çok büyük bir petrol keşfi yaptıklarını anımsatan Bayraktar, "Burada 1 milyar varillik bir petrol var. Şu anda çok hızlı bir şekilde üretimini gerçekleştiriyoruz. Günlük 37 bin varile çıktık. Ramazan sonunda 40 bin varile çıkacağız. Hedefimiz, yıl sonu 100 bin varil. Bu, şu anda Türkiye'nin üretiminin iki katından fazla hale gelmesi demek." değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimine ilişkin şunları kaydetti: "Şu anda günde 3,7 milyon metreküp üretiyoruz ve evlerimizde bu gazı kullanmaya başladık. Bu daha başlangıç. Bu üretimi arttırmamız lazım. Yeni sahaları keşfetmemiz lazım. 2024 yılında yeni aramalarla, yeni kuyularla, yeni müjdelerle sizi buluşturabiliriz."

Bakan Bayraktar tarih vererek açıkladı: Günlük üretim 40 bin varile ulaşacak - 1. Resim

"DÖVİZLE ÖDÜYORUZ"

Enerji arz güvenliğinin önemine dikkati çeken Bayraktar, "Birinci hedefimiz, Türkiye'nin artan enerji talebini kesintisiz, ucuz ve kaliteli bir şekilde sağlamak. İkinci hedefimiz, maalesef Türkiye'nin enerjideki en büyük problemi, dışa bağımlılık. Türkiye, kullandığı enerjinin üçte ikisini ithal ediyor. Doğal gazın neredeyse tamamını, petrolün yüzde 92'sini, kömürün yüzde 40'ını ithal ediyor. Bu kadar büyük bir enerjiyi ithal ettiğiniz zaman döviz ödüyoruz" ifadesini kullandı. Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki hedeflerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, enerjinin şampiyonlar liginde olması gerekiyor. 1950'lerden başlayan Türkiye'nin nükleer hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, nükleerde de Cumhuriyet tarihinin en önemli adımlarını attı. Dünyanın en büyük nükleer şantiyesini görmenizi isterim. Akkuyu'da 30 bin kişi çalışıyor. İlk reaktörü bu sene devreye almak istiyoruz. Bu santralin yapılmaması için de doğrudan, açık, örtülü birçok adımlar atılıyor. Biz kararlılıkla devam ediyoruz."

Bakan Bayraktar tarih vererek açıkladı: Günlük üretim 40 bin varile ulaşacak - 2. Resim

EKONOMİYE DOĞRUDAN YANSIYACAK

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin en kısa zamanda yenilenebilir, yerli kaynaklar ve nükleeri kullanarak enerji üreten bir ülke haline geleceğinin altını çizerek, "Bunları yaptığımızda Türkiye hakikaten bir anlamda enerjide devrim yapacak, enerjide çağ atlayacak ve bu enerjideki hamleler de ekonomiye doğrudan yansıyacak. Birçok alanda daha farklı, çok daha iyiye gitmiş bir Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ons altın 2 bin 500 dolar olacak! Tarihi açıkladı - EkonomiOns altın 2 bin 500 dolar olacak'Beklentilerimiz var' diyerek açıkladı! Sanayiciden üretime ek teşvik talebi - EkonomiSanayiciden üretime ek teşvik talebiBorsada iyimser hava! Yatırımcı sayısı yeniden yükselişe geçti - EkonomiYatırımcı sayısı yeniden yükselişe geçtiTHY'den 10 yıl sonra ilk! Afrika ülkesine seferler başlıyor - EkonomiTHY'den 10 yıl sonra ilkŞartlar TL lehine... - EkonomiŞartlar TL lehineMart ayı bereketi ile geldi! Barajlar doldu, çiftçi nefes aldı - EkonomiBarajlar doldu, çiftçi nefes aldıBankaların tedbirleri işe yaradı! Kart borcunu ödemeyenlerin sayısı azaldı - EkonomiBankaların tedbiri işe yaradıSuyumuzun yüzde 40’ı şebekelerde kayboluyor! - EkonomiSuyumuzun yüzde 40’ı şebekelerde kayboluyor!İnşaat malzemeleri sektörü de daralıyor - Ekonomiİnşaat malzemeleri sektörü de daralıyorEkonomik kalkınmanın yolu bu sektörden geçiyor, 260 mesleğe dokunuyor! - EkonomiEkonomik kalkınmanın yolu bu sektörden geçiyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...