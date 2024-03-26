BİST100 sert geriledi, altın yükseldi! Borsa neden düşüyor? İşte arka plandaki 3 sebep

Haftanın 2'nci işlem gününde BİST100 endeksi %2,46 gerileme ile 8807’den kapandı. “Borsa neden düşüyor?” soruları artarken; analistler “Faizin hisse senetlerine alternatif olması, şirketlerin faiz giderlerinin artması ve borsada kredili işlemlerin dip yapması; BİST100’ü olumsuz etkiliyor. Endekste 8700-8550 destek bölgesi dikkatle izlenmeli” diyor. Bu arada döviz cephesinde sakin görünüm sürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı yükselerek 2255 TL’den kapanış yapmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Seçimlere artık üç işlem günü kala piyasalarda da yatırımcılar son tercihlerini yapıyor. Haftanın ikinci işlem günü de geride kalırken borsa tarafında sert gerileme ve altında yükseliş eğilimi gözlemleniyor. Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi günü yüzde 2,46 gerileme ile 8807’den tamamladı. Endeks bugünkü işlemlerde psikolojik 9000 bin seviyesinin altında sarkarken, günlerdir yükseliş trendinde hareket eden Bankacılık sektör hisseleri bugün yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Sıkı para politikası ile birlikte faiz oranlarının yükselmesi, döviz kurları kadar borsa tarafında da takip ediliyor. Analistler, faizle ilgili özellikle üç noktanın altını çizerek, “Birincisi, yükselen mevduat getirileri borsaya ciddi anlamda risksiz alternatif olmaya başlıyor. İkincisi, yine faizle birlikte kredi bağımlılığı yüksek şirketlerin finansman maliyetleri artışa geçiyor. Üçüncüsü de borsada kredili işlemler yükselen faiz maliyeti sebebiyle oldukça azaldı. Bütün bunlar endeksi de aşağı çekiyor” şeklinde konuşuyor.

BİST100’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Önümüzdeki süreçte seçim sonrası döneme dair bazı belirsizlikler ve hemen arkasından da uzun bayram tatilinin olduğunu hatırlatan analistler, “Bunlar öncesinde borsada son portföy ayarlamaları yapılıyor. Aşağıda 8700-8550 bandı dikkatle takip edilmeli. Yukarıda ise tekrar 9000 seviyesinin üzerine çıkılması önemli olacak” görüşünü paylaşıyor.

ALTIN YÜKSELDİ, DÖVİZ SAKİN

26 Mart akşam saatlerinde dolar fiyatı 32,1850 ile yatay kalırken; gram altın tarafında primlenme dikkat çekiyor. Serbest piyasada işlem gören altının gram fiyatı 2255 TL’ye yükseldi. Ancak buna rağmen Kapalıçarşı’da düşüş sürüyor. Kuyumcularda gram fiyatı bugün yüzde 1,35 gerileme ile 2422 TL satış fiyatına geldi. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 4 bin 128 TL, yarım altın 7 bin 994 TL ve tam altın da 16 bin 250 TL’den satılıyor.