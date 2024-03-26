Borsada dikkat çeken PETKİM detayı…PETKİM 2024 temettü! PETKİM 2024 hedef fiyat

BİST100 bugünkü işlemlerde tekrar 9000 seviyesinin altına geriledi. PETKİM hissesinin taban olması dikkat çekti. PETKİM hisse fiyat, PETKM bilanço, PETKM hedef fiyat aramaları artarken; şirketin, kâr açıklamasına rağmen 2023 hasılatında yaşanan yüzde 38’lik gerileme gözlerden kaçmadı. PETKM 2024 temettü beklentisi ve hisseye dair her şey haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da dün 9336 seviyesinden başlayan satışlar bugün de devam etti. Endeks, yüzde 1’in üzerinde değer kaybı ile tekrar 9000 puanın da altına geriledi. Bu arada BİST30 endeksine dahil, borsanın büyüklerinden PETKİM (PETKM) bugün bilanço açıkladı. Buna göre şirket 2023 yılında yaklaşık 7 milyar 390 milyon TL kâr elde etti. Bir önceki yıl PETKİM, 1 milyar 280 milyon TL zarar açıklamıştı. Böylece şirket zarardan kâra geçti.

PETKİM (PETKM) NEDEN DÜŞTÜ?

Pozitif gelen bilançoya rağmen PETKM hisseleri bugün %9,97 düşüşle taban oldu. Dünkü işlemlerde 23,66 TL’den kapanış gerçekleştiren PETKM, bugün 21,30 TL ile dip oldu. PETKİM’in bilançosunda ciro detayına dikkat çekiliyor. Şirket 2022 yılında 97,85 milyar TL hasılat elde etmişti. Geçen yıl ise bu hasılat 60,44 milyar TL’ye düştü. Enflasyon muhasebesi kriterleri uygulanmış ciroda yüzde 38 civarında gerileme yaşandı. Aynı zamanda geçen yıl son çeyrekte şirketin satış hacmi 486 bin ton oldu. Bu rakam, son beş yılda ortalama olarak gerçekleşen 555 bin tonun da gerisinde kaldı.

PETKM HEDEF FİYAT 2024

PETKİM hisseleri 23 Şubat tarihinde 26,00 TL seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Bugünkü değer kaybı ile birlikte PETKM, gördüğü zirve seviyenin yüzde 18 gerisine düştü. Yıl başından itibaren bakıldığında yüzde 15,80 civarında primli gözüken PETKM hisseleri, son 1 yılda da yaklaşık yüzde 42 yükseldi. Ata Yatırım tarafından yayımlanan raporda; PETKM hissesi için hedef fiyat 23,08 TL olarak öngörüldü.

PETKM 2024 TEMETTÜ

Bu arada daha önce tahminlerini paylaşan birçok aracı kurum, PETKM tarafından bu yıl temettü ödemesi yapılmayacağı öngörüsünde bulunuyor. Şirket en son 2018 yılında hisse başına yüzde 7,95 oranında temettü ödemesi yapmıştı.