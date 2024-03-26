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Borsa'da temettü ödeyecek 6 şirket ve temettü miktarları belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsa&#039;da temettü ödeyecek 6 şirket ve temettü miktarları belli oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, elde ettiği kârı şirketin büyümesi için kullanmakta ya da ortaklarına dağıtmaktadır. Bu hafta temettü dağıtacak 6 şirket ve temettü miktarları belli oldu. Peki, hangi şirketler temettü dağıtıyor? Hangi firma ne zaman temettü verecek? Temettü ödemesi ne zaman hesaba yatar? İşte detaylar...

2024'te hangi hisseler temettü verecek, sorusu bu hafta için cevap buldu. Son günlerde yükselişiyle dikkati çeken Borsa İstanbul’da bazı yatırımcılar temettü yatırımına devam ediyor. Borsa'da temettü ödeyecek 6 şirket ve temettü miktarları belli oldu. Peki, hangi şirket, ne kadar temettü verecek? İşte o şirketler ve detayları...

TEMETTÜ ÖDEYECEK 6 ŞİRKET VE TEMETTÜ MİKTARLARI

Şirketin kârını yatırımcıları ile paylaşma kararı almasına ise temettü denilmektedir. Temettü dağıtılıp dağıtılmayacağına, ne kadar ve ne zaman ödeneceğine ise şirketlerin genel kurul toplantılarında karar verilmektedir. Bu haftanın temettü takvimi belli oldu. İşte bu hafta temettü dağıtması beklenen 6 şirket ve temettü miktarları;

Borsa'da temettü ödeyecek 6 şirket ve temettü miktarları belli oldu - 1. Resim

AKBANK (AKBNK)

Pay başına net 1,7257500 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2024 olacak.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (ANHYT)

Pay başına net 2,0930231 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2024 olacak.

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. (BRKVY)

Pay başına net 0,2723211 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2024 olacak.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO)

Pay başına net 4,7930253 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2024 olacak.

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV)

Pay başına net 1,4719390 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2024 olacak.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (SKYMD)

Pay başına net 0,1393548 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 27 Mart, ödeme tarihi ise 29 Mart 2024 olacak.

TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ

Temettü ödeme tarihleri şirketler tarafından belirlenir ve KAP'a duyurulur. Ödeme tarihi onaylanan şirketler, 2 iş gününde bedeli yatırım hesaplarına nakit olarak aktarır.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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