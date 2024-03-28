Dolar durdu, altın coştu! Dikkat çeken ‘rezerv’ detayı…| 28 Mart piyasa kapanış

Piyasalarda son dakika! 28 Mart dolar fiyatı 32,31 TL seviyesinde yatay seyrederken; gram altın 2300 TL’nin üzerini test ederek sert yükseldi ve zirveye dayandı. Yükselen TL faiz oranlarının etkisiyle haftalık kredi hacmi 20 milyar TL azalırken; yerlilerin döviz hesaplarında da bir önceki haftaya göre daha yavaş artış gerçekleşti. Bu arada 500 baz puanlık sert faiz artışının geldiği 22 Mart ile biten haftada TCMB’nin toplam rezervleri 4,1 milyar dolar daha düşerek 123,8 milyar dolar oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL-Seçimlere artık 1 işlem günü kala piyasalarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası tarafından alınan tedbirlerin etkisiyle birlikte kredi hacminde düşüşe işaret eden ilk emareler göründü. 22 Mart ile biten haftada toplam kredi hacmi 49,17 milyar TL arttı. Bir önceki hafta söz konusu artış 69,14 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Böylece “piyasa bozucu” davranışlara da sebep olabilen aşırı kredi kullanımının yavaş yavaş önüne geçilmeye başlandı.

TL MEVDUAT ZİRVEDE, DOLAR DURDU!

TCMB’nin şok faiz kararının üzerinden bir hafta geçerken; 28 Mart dolar fiyatı 32,31 TL seviyesinde yatay seyrediyor. Dolar, TL mevduat faizlerinin yüzde 60’a yaklaştığı son bir haftalık süreçte oldukça sınırlı hareket ediyor. Bu arada 22 Mart ile biten haftada yerlilerin dolar hesaplarında yaklaşık 3,1 milyar dolarlık bir artışın daha yaşandığı görüldü. (Önceki hafta 5,7 milyar dolar artış gerçekleşmişti.)

Aynı haftada KKM hesaplarındaki düşüş ise sadece 7,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam KKM hesapları 2,28 trilyon TL oldu.

REZERVLERDE GERİLEME SÜRDÜ

Son haftalarda döviz mevduatlarında hızlı yükseliş yaşandığını aktaran analistler “KKM hesaplarındaki çözülme de artık durma noktasına yaklaştı. Bu tablo da seçim sonrası değişebilir. Çünkü TL mevduat faizlerinde yaşanan ciddi yükseliş ve değerli TL politikaları, şu anda en yüksek getirinin yerli para biriminde olduğunu ilan ediyor, belirsizlik bitince bunun farkına varılacak” görüşünü dile getiriyor. Bu arada TCMB’nin rezervlerinde gerileme devam etti. 22 Mart ile biten haftada toplam rezervler 4,1 milyar dolar daha azaldı ve 123,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ALTIN YATIRIMCISI MUTLU

Öte yandan altın tarafında önemli hareketler yaşanıyor. Bugünkü işlemlerde ons altın 2215 dolara yükseldi. Gram altın da 2300 TL’yi aşarak, zirve seviyesine yaklaştı. Analistler jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla birlikte ons altında yükselişlerin yaşandığını belirterek, “2200 dolar üzerinde kalıcılık sağlanırsa, artık ons altının yeni bir fiyat bandında hareket edebileceği görülebilir. Bu anlamda yarın ABD açıklanacak çekirdek PCE enflasyon göstergesi dikkatle takip edilecek” görüşünü dile getiriyor.

28 MART KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI KAÇ TL

Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı 28 Mart işlem gününü 2446 TL’den kapatmaya hazırlanıyor. Çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 158 TL, yarım altın 8 bin 46 TL ve tam altın da 16 bin 238 TL’den satılıyor. Haftalardır oluşan fiyat makasının son günlerde kapanmaya başlaması sebebiyle, ons altında son yaşanan yükselişlerin, fiziki altın tarafına birebir yansımadığı görüldü.

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