Altının muhteşem dönüşü! Adım adım zirveye…

Altında son dakika! 28 Mart altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada gram altın 2280 TL’den yeni güne başlangıç yapıyor. Kurlarda sınırlı yükseliş ve ons altında tekrar 2200 dolara doğru hareket, gram altına da destek oluyor. Haftalık yükseliş yüzde 4’ü bulurken; fiyatlar 2307 zirvesine de oldukça yaklaştı. Son günlerde özellikle merkez bankalarının alımlarını artırması ve jeopolitik risklerde yaşanan yükseliş ‘güvenli liman’ olarak altın fiyatlarını pozitif etkiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altında yaşanan hareketler yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın “güvercin” tonajlı mesajlarının ardından 2307 TL ile tüm zamanların rekor seviyesine yükselen gram altın, TCMB’nin faiz kararıyla birlikte 2220 TL’ye gerilemişti. Pazartesi gününden itibaren tekrar yükselişe geçen gram altın; son 5 işlem gününde, gördüğü en düşük seviyeye göre yaklaşık yüzde 4 prim yaptı. Bugün ise zirve seviyesinin sadece yüzde 1 gerisinde bulunuyor.

28 MART GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın fiyatı 28 Mart işlemlerine 2280 TL’den başlıyor. Dünkü kapanışa göre yüzde 1’lik yükseliş dikkat çekerken; Kapalıçarşı’da da gram fiyatı 2445 TL satış tarafında fiyatlanıyor. Sabah saatlerinde çeyrek altın 4 bin 163 TL, yarım altın 8 bin 60 TL ve tam altın da 16 bin 265 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda işlem göre altının ons altın fiyatı ise düne göre yüzde 0,70 primle, 2195 dolardan yeni güne başlangıç yapıyor.

ALTINDA 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

Altın için önemli olan dolar endeksi 104,35’e yakın güçlü görünümünü korurken; ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 4,21 seviyesinde yatay seyrediyor. Buna rağmen altında yükseliş hevesinin devam ettiğini aktaran analistler, “ABD’de bu yıl gerçekleşecek faiz indirimlerine ek olarak, son dönemde Rusya ve İsrail kaynaklı artış gösteren jeopolitik riskler ve merkez bankalarının artan altın talebi, son dönemde ons tarafını destekliyor. FED üyelerinden gelen son mesajlara göre haziranda faiz indirimi beklentisi şu anda yüzde 70 gibi yüksek bir oranda fiyatlanıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

ALTINDA KRİTİK VERİ GELİYOR

ABD merkez Bankası tarafından enflasyonist eğilimlerin takibi açısından dikkatle izlenen Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi yarın açıklanacak. Bu verinin beklenti altında kalması halinde ons altında 2222 dolar zirvesinin test edilmesi ve gram tarafında da tekrar 2300 TL’nin üzerine doğru hareketlilik ihtimali artabilir. Beklenti üzerinde gelebilecek bir verinin ise altında bir miktar gevşemeye yol açabileceği ancak bu tarz gerilemelerin de orta ve uzun vadeli alım fırsatı olarak görülebileceği ifade ediliyor. Ons altın için 2145 dolar üzerinde “kalıcılık” piyasalara şu anda güven veriyor.

ALTIN SERTİFİKASI FİYAT… ALTINS1 ALINIR MI?

Bu arada Borsa İstanbul’da tıpkı bir hisse senedi gibi işlem gören Darphane’nin altın sertifikası ‘AltınS1’ işlemlerinde son dönemde dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Gram altın fiyatının 100’de 1 oranında fiyatlanan AltınS1 mart ayının ilk haftasında 26,48 TL’ye kadar yükselerek, serbest piyasa ile farkı iyice açmıştı. Piyasalarda yaşanan sakinleşme ile birlikte son iki haftalık süreçte AltınS1 düşüşe geçti ve son kapanışını da 24,33 TL’den gerçekleştirdi. Böylece AltınS1 fiyatları, Kapalıçarşı gram altın fiyatı ile de uyumlu hale geldi. Analistler, Altıns1 almak isteye yatırımcıların özellikle bu fiyat farkına dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.