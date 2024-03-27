Gram’da rekor hesapları! Altın zirveye yöneldi, borsada düşüş durdu

Piyasalarda son dakika! Serbest piyasada gram altın fiyatı 27 Mart işlem gününü yüzde 1’e yaklaşan primle 2275 TL’den kapatmaya hazırlanıyor. Böylece gram, geçen haftaki rekoruna bir adım daha yaklaştı. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksinde ise düşüş durdu. Endeks günü, 8806’dan tamamladı. Bu arada 32,27’ye çıkan dolar da geçen hafta faiz artışının yapıldığı seviyelerine yaklaştı. Analistler; seçimlere iki işlem günü kaldığını, 31 Mart öncesi son pozisyon ayarlamalarının yapıldığını belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemleri geride kalırken; döviz kurlarında sınırlı artışın devamı, altın fiyatlarında yükseliş ve borsada toparlanma dikkat çekiyor. Serbest piyasada işlem gören dolar 32,27 TL’den günü tamamlamaya hazırlanıyor. Euro da 35,10 TL’de bulunuyor. Son fiyatlamalar itibarıyla döviz kurlarında, TCMB’nin geçen haftaki faiz artışına gittiği seviyelere de yaklaşmış oldu. Bu süreçte dövizde bir miktar sakinleşme ve Kapalıçarşı ile makasın kapanmaya başlaması sağlandı.

ALTINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

27 Mart gram altın fiyatı serbest piyasada 2275 TL’ye yükseldi. Kapalıçarşı’da ise gram altın, akşam saatlerinde 2437 TL’den alıcı buluyor. Çeyrek altın 4 bin 152 TL, yarım altın 8 bin 39 TL ve tam altın da 16 bin 225 TL’den satılıyor. Bu arada altının ons fiyatı da 2192 dolara yükselerek, gram tarafındaki yükselişi destekledi. Analistler; ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bugün 4,20’ye gerilediğini; jeopolitik risklerin de devamıyla birlikte, ons altında 2200 dolara yönelme eğiliminin kuvvetlendiğini belirtiyor.

BORSADA DÜŞÜŞ BİTTİ Mİ?

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi yüzde 0,01 gibi sınırlı bir düşüşle, 8806’dan tamamladı. Endeks gün içerisinde en düşük 8749 ve en yüksek 8906 seviyelerini gördü. Banka hisseleri karışık bir görünüm sergilerken; TÜPRAŞ’ta hafif primlenme ve THYAO, EREGL gibi hisselerde hafif gerileme yaşandı. Analistler, aşağıda 8700 ve yukarıda 8950 seviyelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak; “Özellikle 8700’e yaklaştıkça tepki alımları dikkat çekiyor. 9000’in üzerine çıkmadan uzun soluklu toparlanma beklenmemeli” uyarısında bulunuyor.