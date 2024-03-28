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Haberler > Yaşam > Düğünde takılan 420 gram altını gitti! Çalan kişi 9 yaşındaki çocuk çıktı

Düğünde takılan 420 gram altını gitti! Çalan kişi 9 yaşındaki çocuk çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Düğünde takılan 420 gram altını gitti! Çalan kişi 9 yaşındaki çocuk çıktı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da bir kadın parkta çocuğuyla ilgilendiği sırada düğününde takılan 420 gram altını çalındı. Bir çanta dolusu altınla kayıplara karışan hırsızlar şimdi her yerde aranıyor.

Adana’da akıl almaz bir olay yaşandı. Çocuğuyla parkta ilgilenen bir kadının düğünde takılan bir çanta dolusu 420 gram altını çalındı.

Olay, 25 Mart günü Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’ndeki çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, Nur Sima K. (27) 1 yaşındaki kızı E.K.’yı parka getirdi. Bir süre parkta oynayan E.K. kaydıraktan kaydığı sırada birisiyle çarpışıp ağlamaya başladı. Anne Nur Sima bunun üzerine kızının yanına koştu. Ardından Nur Sima K.'nın banktaki altın dolu çantası çalındı.

Düğünde takılan 420 gram altını gitti! Çalan kişi 9 yaşındaki çocuk çıktı - 1. Resim

“420 GRAM ALTINIM ÇALINDI”

Olay anını anlatan Nur Sima K.,”420 gram altınım çalındı. Diyarbakır’dan 10 gün önce Adana’ya geldim. Çocuk parkında kızım oynarken kaydıraktan kaydığı sırada bizim gelin ile çarpıştı. Ben de o an hemen kızıma doğru koştum. 5 dakika sonra bankta olan çantamın yerinde olmadığını gördüm. İçerisinde 420 gram altınım vardı. Düğünde takılan takılarımdı” dedi.

Düğünde takılan 420 gram altını gitti! Çalan kişi 9 yaşındaki çocuk çıktı - 2. Resim

“9 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA HIRSIZLIK YAPTIRMIŞLAR”

Hırsızlığı yapan kişilerin kimliklerinin tespit edildiği ancak hala firar olduğunu dile getiren Nur Sima K., ”9 yaşındaki bir kız çocuğu halası tarafından yönlendirerek git şu çantayı bankın üzerinden alıp tişörtünün altına koyup getir dediğini öğrendim. Hala altınları aldıktan sonra gömleğinin içerisine saklayarak uzaklaşmış. Çocuğum ağlarken bizi demek ki takip etmişler o sırada çantamı almışlar” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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