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Haberler > Gündem > 'Ürünlerimi çaldılar' deyip çifte kurşun yağdırdı, hırsızlıktan sabıkalı çıktı

'Ürünlerimi çaldılar' deyip çifte kurşun yağdırdı, hırsızlıktan sabıkalı çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Ürünlerimi çaldılar&#039; deyip çifte kurşun yağdırdı, hırsızlıktan sabıkalı çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Karabağlar'da bir market sahibi, dükkanından hırsızlık yaptığını düşündüğü çifti evine kadar takip etti. Daireye zorla giren şahıs, ikiliyi silahla yaraladı. Gözaltına alınan marketçinin hırsızlıktan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

İzmir Karabağalar ilçesi Doğanay Mahallesi, Zaim Ağa Caddesi'nde bulunan bir markete gelen Arif D. (44) ve kız arkadaşı Özlem K. (41), iddiaya göre hırsızlık yaptı. Bunu fark eden dükkân sahibi M.A. (35), iş yerini kapatarak çifti evlerine kadar takip etti.

EVLERİNE GİRİP KURŞUN YAĞDIRDI

M.A. kapıyı açan Arif D. ile tartışmaya başladı. Daireye giren şahıs, çifte tabancayla ateş açtı. Arif D. her iki bacağından, Özlem K. de sol omzundan yaralandı. M.A. ise kaçtı. İkili, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu, sevgilisinin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

"FAZLA ÜRÜN ALIP PARASINI VERMEDİLER"

Bu arada, güvenlik güçleri şüphelinin peşine düştü. Kısa sürede gözaltına alınan M.A, ifadesinde "İkili benden alışveriş yaptı. Fazla ürün alıp parasını vermediler. Ben de peşlerine düştüm" dedi. Yapılan incelemede M.A'nın hırsızlıktan ve başka suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Arif D. ve Özlem K'nin de çok sayıda sabıkası olduğu belirlendi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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