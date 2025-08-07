Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yatı parçalanmış halde bulunmuştu! Kayıp iş adamı Halit Yukay soruşturmasında 1 kişi gözaltında

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Olayla ilgili bir kuru yük gemisi kaptanı C.T. Yalova'da taksirle ölüme sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

4 Ağustos’ta iş adamı Halit Yukay’ın kaybolduğu tekne kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekinlik Adası’na çekilen parçalanmış tekne, vinç yardımıyla karaya çıkarıldı.

BİLİRKİŞİLER İNCELİYOR

"Graywolf" isimli teknede kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı. Uzman ekipler, gövde üzerindeki hasarın detaylı teknik analizini yaparak, teknenin bir başka deniz taşıtıyla mı yoksa büyük bir deniz canlısıyla mı çarpıştığını ortaya koymaya çalışıyor.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama-kurtarma çalışmaları, hem deniz yüzeyinde hem de kıyı şeridinde aralıksız devam ediyor. Soruşturma kapsamında kuru yük gemisi kaptanı C.T. Yalova'da taksirle ölüme sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

Bilindiği gibi Yukay teknesiyle Yalova'dan ayrılmıştı ve o anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı.

 

