Kulislere bomba gibi düştü: 5 parti birleşiyor, cumhurbaşkanı adayları da belli!

Kulislere bomba gibi düştü: 5 parti birleşiyor, cumhurbaşkanı adayları da belli!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Gündem Haberleri

Siyaset kulislerinde İyi Parti ve Zafer Partisi dahil 5 partinin "Milli Egemenlik Partisi"ni kuracakları öne sürüldü. Kulislerde bu yeni oluşumun cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş'a teklif götüreceği de konuşuluyor.

Siyaset kulislerini hareketlendirecek yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre "Milli Egemenlik Partisi" adı altında yeni bir siyasi oluşumun açıklanacağı öne sürüldü.

5 AĞUSTOS'TA TOPLANDILAR

Gazeteci Sinan Burhan'ın iddiasına göre 5 Ağustos'ta bir toplantı gerçekleştirildi ve İyi Parti, Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, ATA Partisi ve Kutlu Partisi öncülüğünde yeni bir oluşum hazırlığı yapılacak.

Ümit Özdağ - Müsavat Dervişoğlu
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ - İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu

2 PARTİYE DAHA TEKİF GÖTÜRDÜLER

Üçüncü bir yolun gündeme geldiğini belirten Burhan, yeni partinin “Terörsüz Türkiye” sürecine karşı olan partileri bir araya getireceğini ifade etti.

Öte yandan Anahtar Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin de bu yeni yapıya katılabileceği, bu partilere teklifin gittiği konuşuluyor.

MANSUR YAVAŞ'A ADAYLIK TEKLİFİ

Kulislerde bir yandan ise yeni oluşumun cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teklif götürmeye hazırlık yaptığı konuşuluyor.

