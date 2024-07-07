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Yatılı bakıcıyı çocuğunun gözü önünde öldürdü! Çekiçli katilden 'pes' dedirten savunma

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yatılı bakıcıyı çocuğunun gözü önünde öldürdü! Çekiçli katilden &#039;pes&#039; dedirten savunma
Maltepe, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Annesinin bakımı için evine aldığı yatılı bakıcı Nursel Bircan'ı çocuğunun gözü önünde çekiçle öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık savunmasında "Ben agresif bir insan değilim. Üzerime gelmesine gerek yoktu." ifadelerine yer verdi.


Maltepe'de 17 Ekim 2022 tarihinde Kamil Hakan Karabulut (58), alzaymır hastası annesine evde bakıcılık yapan bir çocuk annesi Nursel Bircan (39) ile yaşadıkları tartışmanın ardından Bircan'ı çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurarak öldürdü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Kamil Hakan Karabulut hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kamil Hakan Karabulut ve sanık avukatları katıldı.

'İŞTEN ÇIKARTIYORUM DİYE ÜZERİME GELDİ'

Duruşmada son sözü sorulan sanık Karabulut, “Bana sırf işten çıkartıyorum diye küfür edip bıçağı boğazıma dayayıp ısrarla üzerime gelmeseydi, iftiralar atmasaydı. Kapıdan çıkmak istedim beni itekledi. O bıçağı sallamasaydı. Ben saldırgan agresif bir insan değilim. Israrlarla geri çekilmeme rağmen üzerime gelmesine gerek yoktu. Böyle bir şeyi planlamadım. Yaşananlar nedeniyle üzgünüm” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kamil Hakan Karabulut'u 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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