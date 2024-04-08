Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Pendik'te otopark yangını! Alevler araçlara sıçradı

Pendik'te otopark yangını! Alevler araçlara sıçradı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pendik’teki bir otoparkta çıkan yangın etrafa korku saldı. Çevredeki araçlara sıçrayan alevler, cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

İstanbul'un Pendik ilçesinde çıkan otopark yangınına müdahaleler aralıksız sürüyor. 

ALEVLER ÇEVREDEKİ ARAÇLARA SIÇRADI

Pendik’te bulunan yediemin otoparkında yangın çıktı.

Çıkan yangın sonucunda alevler, çevredeki araçlara da sıçradı.

YÜKSELEN DUMANLARA KAYDA ALINDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar, yangın devam ederken cep telefonu ile çevreden yükselen dumanları kayda aldı.

Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ermenistan’ın Eurovision şarkısı Süt Kardeşler film müziğine benzetildiGazze'de katledilen gazeteciler Türkiye'de anılıyor! 24 saat aralıksız canlı yayın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Niğde'de göçük! 2 ölü, 4 yaralı - GündemNiğde'de patates deposunda göçük!Karısına kurşun yağdırıp "Bu yaştan sonra hapis yatamam" dedi - GündemKarısına kurşun yağdıran adamdan pes dedirten sözlerAvcılar'da film sahnelerini aratmayan olay! Araçtan sarkıp taksiyi kurşun yağmuruna tuttular - GündemFilm sahnelerini aratmayan silahlı saldırı!Türkiye üzerinden 4 ülkeye transit uçuşlarda, 10 ülkeye e-vize zorunluluğu getirildi - GündemTürkiye'den 4 ülkeye uçmak için e-vize şartı getirildiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'araç kiralama' iddialarına yalanlama - GündemBakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına yalanlamaSamsun'da iki kardeş farklı mahallelerden muhtar oldu - GündemBiri doğduğu, biri doyduğu yerden...
Sonraki Haber Yükleniyor...