Pendik'te otopark yangını! Alevler araçlara sıçradı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Pendik’teki bir otoparkta çıkan yangın etrafa korku saldı. Çevredeki araçlara sıçrayan alevler, cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
İstanbul'un Pendik ilçesinde çıkan otopark yangınına müdahaleler aralıksız sürüyor.
ALEVLER ÇEVREDEKİ ARAÇLARA SIÇRADI
Pendik’te bulunan yediemin otoparkında yangın çıktı.
Çıkan yangın sonucunda alevler, çevredeki araçlara da sıçradı.
YÜKSELEN DUMANLARA KAYDA ALINDI
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Vatandaşlar, yangın devam ederken cep telefonu ile çevreden yükselen dumanları kayda aldı.
Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı