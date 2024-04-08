Pendik'te otopark yangını! Alevler araçlara sıçradı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Nisan 2024 15:28 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 15:45 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Pendik’teki bir otoparkta çıkan yangın etrafa korku saldı. Çevredeki araçlara sıçrayan alevler, cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın, söndürülmeye çalışılıyor.