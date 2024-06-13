Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yeni aldığı arabasıyla bahçeye uçtu

Yeni aldığı arabasıyla bahçeye uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de kısa bir süre önce aldığı arabasıyla seyir halindeyken 5 metrelik duvardan site bahçesine uçan otomobilin sürücüsü ve oğlu yaralandı.

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi Suhe Sokak'ta seyreden M.C. idaresindeki 22 ADR 380 plakalı otomobil, 5 metrelik duvardan site bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan M.C. ve oğlu O.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın aile tarafından kısa bir süre önce satın alındığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
9 aydır aranıyordu! Yol kenarında toprağa gömülmüş kemikleri bulunduSahte belgeyle para toplayan dilencinin üzerinden bin 500 TL çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da 45 bin TL masraf yaptığı Mercedes marka aracı alev alınca ölümden döndü - Gündem45 TL masraf yapıp yola çıktı! Ölümden döndüSahte belgeyle para toplayan dilencinin üzerinden bin 500 TL çıktı - GündemSahte belgeli dilencinin üzerinden çıkanlar pes dedirtti9 aydır aranıyordu! Yol kenarında toprağa gömülmüş kemikleri bulundu - GündemYol kenarında kemikleri bulunduAntalya’da kahreden ölüm: Takla atan araçtan fırlayarak can verdi - GündemAntalya’da kahreden ölüm: Takla atan araçtan fırlayarak can verdiMemduh Paşa Yalısı'ndaki soygundan yeni görüntüler! Çaldıkları paraları böyle taşımışlar - GündemÇaldıkları paraları böyle taşımışlarBasın toplantısına damga vuran soru! Erdoğan'dan sert tepki: Başını sallama, ben sallamıyorum - Gündem"Başını sallama, ben sallamıyorum"
Sonraki Haber Yükleniyor...