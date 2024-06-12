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Büyükçekmece TEM'de kaza: Şoför araçta sıkıştı, malzemeler yola saçıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Büyükçekmece TEM otoyolunda kontrolden çıkan kamyon karşı şeride geçerek çalışma yapan karayolları aracına çarptı. Araçta sıkışan karayolları şoförünü kurtarma çalışmaları devam ederken TEM Otoyolu'nda iki şeritte de yoğun trafik oluştu.

TEM otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde; İstanbul istikametine seyreden 41 LL 866 plakalı kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından da karşı şeride geçerek çalışma yapan karayolları aracına çarptı.

Büyükçekmece TEM'de kaza: Şoför araçta sıkıştı, malzemeler yola saçıldı - 1. Resim

Kazada karayolları aracının şoförü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması devam ediyor.

Kazada kamyondaki malzemeler yola saçıldı, TEM Otoyolu'nda iki şeritte de yoğun trafik oluştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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