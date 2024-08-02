Yeni krizin fitilini ateşledi! AYM'nin Atalay kararı tepki çekti

Anayasa Mahkemesi Can Atalay kararını ‘yok hükmünde’ saydı. AK Parti’ye göre Meclis’in yapacağı bir işlem yok, muhalefet ise Atalay’ın milletvekilliği statüsünün iade edilmesini istiyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkûm edilen TİP’li Can Atalay’ın TBMM tarafından milletvekilliğinin düşürülmesi kararı, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından yok hükmünde sayıldı. AYM’nin gerekçesinde, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Atalay’la ilgili hak ihlali kararını uygulamamasına ilişkin kararının hukuki değerden yoksun olduğu, bu sebeple Yargıtay’ın kararının TBMM Genel Kurulunda okunmasıyla Atalay’ın vekilliğinin düşmüş sayılamayacağı belirtildi.

Bu kararla birlikte AYM yeni bir krizin fitilini de ateşlemiş oldu. Gelinen aşamada, Atalay’ın milletvekilliği statüsünün iade edilmesini savunanların yanı sıra, AYM’nin verdiği kararın ‘Eda hükmünde’ olmadığı, kararda sadece tespit yapıldığı için, TBMM’nin yeni bir işlem tesis etmesi veya milletvekilliğinin iadesine yönelik bir karar alamayacağı dile getiriliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir” dedi.

UÇUM'DAN KARARA TEPKİ

Muhalefet partilerinin Atalay’la ilgili bir karar alınması için şu anda tatilde olan TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırabilecekleri ifade ediliyor. AK Parti’de hâkim olan görüş ise AYM’nin açıkladığı gerekçenin TBMM’nin yeni bir karar alması sonucunu doğurmadığı yönünde.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, AYM’nin kararına tepki göstererek “Gerekçe hüküm değildir. Gerekçenin tek başına hiçbir icrai etkisi olmaz” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da AYM kararlarının gerekçesinin bağlayıcı olmadığına dikkat çekerek “AYM’nin anayasayı yorum tekeli yoktur” ifadesini kullandı.