Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yeni takvim belirlendi, vekiller fazla mesai yapacak! Meclis ağustosa kadar çalışacak

Yeni takvim belirlendi, vekiller fazla mesai yapacak! Meclis ağustosa kadar çalışacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni takvim belirlendi, vekiller fazla mesai yapacak! Meclis ağustosa kadar çalışacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti grup yönetiminin bu haftaki toplantısında Meclis çalışmalarına ilişkin yeni takvim belirlendi. TBMM Genel Kurulunun temmuz sonuna kadar çalıştırılması kararlaştırıldı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Edinilen bilgilere göre, AK Parti, bayram sonrasında Öğretmenlik Meslek Kanunu, yeni vergi paketi ve 9’uncu Yargı Paketi’ni Meclis gündemine getirecek. Daha önce komisyonlarda kabul edilen kripto varlıklarla ilgili teklif ile ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif de Meclis tatile girmeden yasalaştırılacak. Bu hafta TSK Personel Kanunu’nda yapılan değişiklikleri içeren teklifi n görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. Ardından Kurban Bayramı sebebiyle TBMM Genel Kurulu 25 Haziran’a kadar çalışmalarına ara verecek. AK Parti’nin hazırladığı taslak takvime göre, vergi paketi, yargı paketi, öğretmenlik meslek kanunu, kripto varlıklarla ilgili teklif ile ulaştırma alanındaki düzenlemeler için Meclis’te, temmuz sonuna kadar mesai yapılacak.

BAŞIBOŞ KÖPEKLERE ERTELEME GÜNDEMDE

Öte yandan, başıboş köpeklerle ilgili yeni düzenlemenin ise bu dönem çıkmayabileceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları, Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun yaptığı hazırlıklarla ilgili raporun bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la değerlendirileceğini ve buna göre bir yol haritasının belirleneceğini kaydetti. AK Parti kurmaylarına göre başıboş köpeklerle ilgili yeni düzenlemelerin yasalaştırılmasının ekim ayına kalma ihtimali yüksek. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD’nin UCM’ye yaptırım girişimine tepki: Kendilerini hukuktan üstün görüyorlarMekik dokuyor! Bakan Fidan’dan yoğun barış diplomasisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı - Gündemİşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştıSivas'ta 4 günde aynı acı! Ölümcül virüs bir can daha aldı... Uzmanlar uyardı: Dokunmayın - GündemUzmanlar uyardı: DokunmayınKırmızı ışıkta Kolombiyalı şov! - GündemKırmızı ışıkta Kolombiyalı şov!İşkence edilip öldürülen kız kiralık katil çıktı! "Vur" emrini böyle vermişler - Gündem'Tetikçi' sevgilisini ölüm tuzağına böyle çektiKuduz olduğu iddia edilen köpekleri karantinadan kaçırdı! Ankara Valiliği harekete geçti - GündemKuduz olduğu iddia edilen köpekleri karantinadan kaçırdıSarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı güvenlik görevlisinin planıyla soyuldu - GündemTarihi yalıda filmleri aratmayan soygun
Sonraki Haber Yükleniyor...