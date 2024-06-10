Yeni takvim belirlendi, vekiller fazla mesai yapacak! Meclis ağustosa kadar çalışacak

AK Parti grup yönetiminin bu haftaki toplantısında Meclis çalışmalarına ilişkin yeni takvim belirlendi. TBMM Genel Kurulunun temmuz sonuna kadar çalıştırılması kararlaştırıldı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Edinilen bilgilere göre, AK Parti, bayram sonrasında Öğretmenlik Meslek Kanunu, yeni vergi paketi ve 9’uncu Yargı Paketi’ni Meclis gündemine getirecek. Daha önce komisyonlarda kabul edilen kripto varlıklarla ilgili teklif ile ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif de Meclis tatile girmeden yasalaştırılacak. Bu hafta TSK Personel Kanunu’nda yapılan değişiklikleri içeren teklifi n görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. Ardından Kurban Bayramı sebebiyle TBMM Genel Kurulu 25 Haziran’a kadar çalışmalarına ara verecek. AK Parti’nin hazırladığı taslak takvime göre, vergi paketi, yargı paketi, öğretmenlik meslek kanunu, kripto varlıklarla ilgili teklif ile ulaştırma alanındaki düzenlemeler için Meclis’te, temmuz sonuna kadar mesai yapılacak.

BAŞIBOŞ KÖPEKLERE ERTELEME GÜNDEMDE

Öte yandan, başıboş köpeklerle ilgili yeni düzenlemenin ise bu dönem çıkmayabileceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları, Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun yaptığı hazırlıklarla ilgili raporun bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la değerlendirileceğini ve buna göre bir yol haritasının belirleneceğini kaydetti. AK Parti kurmaylarına göre başıboş köpeklerle ilgili yeni düzenlemelerin yasalaştırılmasının ekim ayına kalma ihtimali yüksek.