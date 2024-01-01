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    Yeni yılın ilk sabahı büyük yürüyüş! Şehitler ve Filistin için Galata Köprüsü'ne akın ettiler

    2024’ün ilk sabahında yüz binlerce vatandaş sabah namazından sonra şehitler ve Filistin için büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi. Şehitlerin isminin anons edildiği sırada yüz binlerce vatandaş hep bir ağızdan “Burada” diye karşılık verdi.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul'da yüz binlerce vatandaş, Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. 

    Yeni yılın ilk sabahı büyük yürüyüş! Şehitler ve Filistin için Galata Köprüsü'ne akın ettiler

    Toplanan büyük kalabalık, geçtiğimiz hafta verdiğimiz 12 şehidin adını anarak "Burada" diye hep bir ağızdan haykırdı.

    Yeni yılın ilk sabahı büyük yürüyüş! Şehitler ve Filistin için Galata Köprüsü'ne akın ettiler

    TIKLIM TIKLIM DOLDU

    Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi önlerinde oluşturulan kortejlerden önce kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar burada toplandı.

    Yeni yılın ilk sabahı büyük yürüyüş! Şehitler ve Filistin için Galata Köprüsü'ne akın ettiler

    ŞEHİTLER ANONS EDİLİRKEN DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

    Alanda toplanan kalabalık Gazze'de katliama maruz kalanlar ve şehitlerimiz için de dua etti. Yürüyüş esnasında toplanan kalabalık şehitlerimizin adının anons edildiği anda hep bir ağızda "Burada" diyerek karşılık verdi. O anlar yürüyüşü ekran başından takip edenlerin tüylerini diken diken etti.

    Yeni yılın ilk sabahı büyük yürüyüş! Şehitler ve Filistin için Galata Köprüsü'ne akın ettiler

    Geçtiğimiz hafta Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırılarında 2 günde 12 askerimiz şehit olmuştu.

    Yeni yılın ilk sabahı büyük yürüyüş! Şehitler ve Filistin için Galata Köprüsü'ne akın ettiler

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ŞehitlerFilistin
    Haberler > Gündem > Yeni yılın ilk sabahı büyük yürüyüş! Şehitler ve Filistin için Galata Köprüsü'ne akın ettiler
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