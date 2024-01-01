Yeni yılın ilk sabahı büyük yürüyüş! Şehitler ve Filistin için Galata Köprüsü'ne akın ettiler

1 Ocak 2024 10:50 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 11:08

İstanbul'da yüz binlerce vatandaş, Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Toplanan büyük kalabalık, geçtiğimiz hafta verdiğimiz 12 şehidin adını anarak "Burada" diye hep bir ağızdan haykırdı.

TIKLIM TIKLIM DOLDU

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi önlerinde oluşturulan kortejlerden önce kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar burada toplandı.

ŞEHİTLER ANONS EDİLİRKEN DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Alanda toplanan kalabalık Gazze'de katliama maruz kalanlar ve şehitlerimiz için de dua etti. Yürüyüş esnasında toplanan kalabalık şehitlerimizin adının anons edildiği anda hep bir ağızda "Burada" diyerek karşılık verdi. O anlar yürüyüşü ekran başından takip edenlerin tüylerini diken diken etti.

Geçtiğimiz hafta Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırılarında 2 günde 12 askerimiz şehit olmuştu.