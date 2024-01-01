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İsrailli komutandan Gazze itirafı: İki yıl sonra bile siren sesleri duyabiliriz
İsrail ordusundan yetkililerin, Gazze Şeridi’nden atılan füzeleri “sıfıra indirmenin” mümkün olmadığını belirttiği aktarıldı.
İsrail Ordu Radyosuna göre, askerî yetkililer, 85 gündür Gazze’ye süren bombardımana rağmen, İsrail’e yönelik füze saldırılarının da devam ettiğine dikkati çekti. Askerî yetkililer, Gazze’den atılan füzeleri tamamen önlemenin mümkün olmadığını kaydetti.
"İSRAİL BAŞARISI İLE SONA ERSE DE..."
Adı açıklanmayan bir yetkili, “Gazze’de savaşın derinleştirilmesinin füze gücünü sınırlandırdığını ancak hedeflerini gerçekleştirme konusunda savaş İsrail’in başarısıyla sona erse de Gazze Şeridi’nden füze atılmasının süreceği görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.
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"İKİ YIL SONRA DA SİRENLER ÇALACAK"
Radyoya konuşan üst rütbeli bir subay da “İki yıl sonra dahi, Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde uyarı sirenleri duymak mümkün olacak” ifadelerini kullandı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi