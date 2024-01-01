İsrailli komutandan Gazze itirafı: İki yıl sonra bile siren sesleri duyabiliriz

1 Ocak 2024 06:54 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 06:59

İsrail Ordu Radyosuna göre, askerî yetkililer, 85 gündür Gazze’ye süren bombardımana rağmen, İsrail’e yönelik füze saldırılarının da devam ettiğine dikkati çekti. Askerî yetkililer, Gazze’den atılan füzeleri tamamen önlemenin mümkün olmadığını kaydetti.

"İSRAİL BAŞARISI İLE SONA ERSE DE..."

Adı açıklanmayan bir yetkili, “Gazze’de savaşın derinleştirilmesinin füze gücünü sınırlandırdığını ancak hedeflerini gerçekleştirme konusunda savaş İsrail’in başarısıyla sona erse de Gazze Şeridi’nden füze atılmasının süreceği görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Oynat İsrail askerlerinden utanç görüntüler gelmeye devam ediyor! ''2 yaşındaki kızı öldürdüm, bebek arıyoruz ama...'' İsrail-Hamas çatışması 81. gününde devam ederken işgalci ordunun barbar yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalara giden bir askerin paylaştığı video kan dondurdu. Söz konusu askerin Tiktok’ta yaptığı bir yayında kahkahalar atarak “12 yaşında bir kızı öldürdüm, bebek arıyoruz ama bebek kalmadı” dediği görülüyor.

"İKİ YIL SONRA DA SİRENLER ÇALACAK"

Radyoya konuşan üst rütbeli bir subay da “İki yıl sonra dahi, Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde uyarı sirenleri duymak mümkün olacak” ifadelerini kullandı.