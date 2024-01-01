BM raporu siyonistlerin Gazze planını deşifre etti, 'Yok et yerleş'

1 Ocak 2024 06:44 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 07:11

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüren İsrail güçlerine verilen talimatın “Gazze’yi yok etmek ve buraya yerleşmek” olduğunu belirtti. ABD merkezli “Democracy Now” adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Albanese, İsrail’in Gazze’yi karadan işgali konusunda planının “giderek ortaya çıktığını” ifade etti. Albanese, “İsrailli siyasetçiler ve komutanlardan Filistinlilerin Gazze’yi terk etmesi yönünde açıklamalarını duyduk. Önce güneye, sonra daha ve daha güneye gitmelerini söylediler” dedi.



İsrail askerlerine verilen talimata işaret eden Albanese, “Ancak, aynı zamanda Gazze Şeridi’ne giren askerlerden kendilerine ‘bölgeyi yok etme ve yerleşme’ talimatı verildiğini öğrendik” şeklinde konuştu. Albanese, “Zaman geçtikçe, hükûmetin bazı kesimlerinin planı giderek ortaya çıkıyor: Gazze’ye yeniden sahip olmak, yeniden fethetmek ve orayı bir İsrail bölgesi hâline getirmek” ifadelerini kullandı.

“DELİLİK VE YASA DIŞI”

İsrail’in Gazze’ye yönelik söz konusu planını “delilik ve yasa dışı” şeklinde nitelendiren Albanese, “Bu yeni değil, zorla göç ettirme İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki işgalinin karakterinde var olan bir özellik” diye konuştu.



Albanese, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgali konusunda, “Daha öncesini konuşmasak dahi 56 yıldır bu böyle devam ediyor” açıklamasını yaptı. Filistinlilerin Gazze’den göç ettirilmesinin İsrail hükûmeti tarafından “gönüllü göç” şeklinde adlandırılmasını “alaycı” bulduğunu söyleyen Albanese, şunları kaydetti: “Filistinlilere Arap diyerek Sina’ya ya da başka bir Arap bölgesine gitmelerini söylemek, İtalyanlardan Avrupalı olduklarını söyleyip başka bir yere gitmelerini istemek gibidir. Bu öylesine ırkçılık.” Albanese ayrıca İsrail’in Gazze’deki Filistinlileri göçe zorlamasının uluslararası toplum tarafından “gerçekten durdurulması” gerektiğini vurguladı.

SÜRGÜNÜN ADI GÖK OLDU

İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamı hız kesmeden sürüyor. Gece boyu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin birçok bölgesine düzenlenen hava saldırısı ve topçu ateşinde en az 25 Filistinli öldürüldü, çok sayıda Filistinli yaralandı. İsrail ordusu ayrıca, Lübnan’ın güneyine yoğun hava saldırısı düzenlediğini “Hizbullah’ın kalesi” sayıldığı Kefr Kella beldesindeki birçok noktanın hedef alındığını bildirdi. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise “Gazze’deki Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesi” çağrısında bulundu. Smotrich, göç edenleri kabul edecek ülkeler bulunması ve bunun İsrail devleti aracılığıyla gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

TEL AVİV’DEN İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail’in Damon Cezaevi’nde Filistinli 80 kadın esirin işkence gördüğünü, hakaret ve aşağılamaya maruz kaldığını ve aç bırakıldığını belirtti. Dernekten yapılan açıklamada, koğuşların çok kalabalık olduğu, çoğunluğunun yerde yatmak zorunda bırakıldığı ve hapishane yönetiminin battaniye ve kıyafet girişine de izin vermediği kaydedildi. Gazzelilerin kat kat daha kötü uygulamalara maruz kaldığı, hapishane yönetiminin içmeleri için içmeye elverişli olmayan sular verdiği belirtildi. Hapishane yönetimi tarafından yanmış ve yenmeyecek durumda yiyecekler verilen 4 aylık hamile bir kadının kasten aç bırakıldığı ifade edildi.

ABD'Lİ MÜSLÜMANLAR BİDEN'E DESTEĞİ ÇEKTİ

ABD’deki en büyük Müslüman çatı kuruluşları olan Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından Chicago’da düzenlenen yıllık kongrede Başkan Joe Biden yönetimine İsrail’e şartsız destek vermemesi çağrısı yapıldı. Kongreye katılan pek çok Amerikalı Müslüman lider, 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde Biden’a oy vermeyi düşünmediklerini dile getirdi.

NOTLAR

İsrail’deki savaş kabinesinin, “Katar’ın, Gazze’deki esirlerin takasıyla ilgili önerisinin” hayata geçirilmesine yeşil ışık yaktığı belirtildi. Tepkilerin odağındaki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, istifa etmeyeceğini ifade ederek “Savaş, hedefleri gerçekleşene dek birkaç ay daha sürecek” dedi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Gazze’deki gıda güvensizliğinin hastalıkların yayılması riskini artırdığını bildirdi.

Fransa’da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, İsrailli yetkililerin Gazze’de “soykırım” yaptığını belirterek, iktidardan İsrail’e karşı yaptırım uygulamasını istedi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı üyesi Mick Wallace, Avrupa halklarının İsrail’i destekleyen hükûmetlerinin aksine Filistin halkının yanında olduğunu söyledi.