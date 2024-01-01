Gazzeli çocuktan insanlığa tokat gibi yılbaşı mesajı: Biz yeni yılı ölümler, yaralanmalar ve bombalarla kutluyoruz

1 Ocak 2024 00:47 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 00:51

Dünya 2024 yılına merhaba dedi. Dünyanın birçok noktasında kutlamalar yapılırken İsrail, Gazze Şeridi'ne yine bombalar yağdırdı. Filistin topraklarını işgal ederek her türlü savaş suçunu işleyen İsrail, Gazze Şeridi'nde şu ana kadar en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürdü. Dünya, Gazze'yi unutup yeni yıl eğlencelerine kapılmışken Filistinli küçük bir kız çocuğu dünyaya insanlık dersi verdi.

YENİ YILI ÖLÜMLER VE BOMBALARLA KUTLUYORUZ

Sosyal medyada Gazze'den dünyaya seslenen Filistinli küçük kız "Yeni yılınız kutlu olsun. Bütün dünya yeni yılı kutluyor." diyerek söze başladı.

"Biz yeni yılı ölümler, yaralanmalar ve bombalarla kutluyoruz." diyen Filistinli kız, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde durumun kötü olduğunu belirtti.

Filistinli kız, kendilerine yakın bir evin az önce bombalandığını ifade ederek, yeni yılda savaşın bir an önce bitmesi dileğinde bulundu.

PAKİSTAN, GAZZE'Yİ UNUTMADI

2024 yılına ilk giren ülkeler olan Tonga, Yeni Zelanda, Avusturalya, Güney Kore, Japonya, Filipinler ve Endonezya, yeni yılı coşku ve görkemli havai fişek gösterileri ile karşıladı. Ancak Pakistan, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkı için bu sene yeni yılı sessiz karşıladı. Pakistanlılar, Gazze'deki Filistinlilere destek vermek için 2024 yılına sade bir şekilde "merhaba" dedi.



Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise yayınladığı mesajda, İslam dünyasının ve uluslararası toplumun yeni yılını kutlayarak, 2024 yılının Pakistan ve tüm dünya için refah, siyasi ve ekonomik istikrar getirmesini istedi. Alvi, İsrail güçlerinin “acımasız ve barbarca saldırılarına maruz kalmaya devam eden Filistinli kardeşlerinin unutulamayacağını” vurguladı.

Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar, 29 Aralık’ta yaptığı konuşmada İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ile dayanışma için ülke genelinde tüm yılbaşı kutlamalarının yasaklandığını duyurmuştu.