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Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu! İmamı okla vuran şüpheli gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yerlikaya &#039;Gereği yapıldı&#039; diyerek duyurdu! İmamı okla vuran şüpheli gözaltında

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bağcılar'da imamı okla vuran M.G. yakalandı. Haberi duyuran Bakan Yerlikaya, 'gereği yapıldı' diyerek şahsın kasten yaralama suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

Korkunç olayın adresi Bağcılar'da Necaattin Cami’de tartıştığı cami imamını okla vuran M.G. yakalandı.

Haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelinin "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Kasten Yaralama ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarının olduğunu aktardı.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

Dün öğlen saatlerinde Cami İmamı D.K.’yı okla yaralayan şahsın M.G. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs “Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucu şüpheli şahsın cami içerisine girerek, imama hakarette bulunduğu, vatandaşlar tarafından camiden çıkartıldığı, bir müddet sonra elinde ok ve yay ile cami önüne geri gelerek camii çıkışında imam D.K. yı yaraladığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca M.G. isimli şüpheli şahsın “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Kasten Yaralama ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

Masum insanların canlarına kast edenlere, huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceği

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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