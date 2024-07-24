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Yer Bağcılar: Tartıştığı imamı okla vurdu, dersini esnaf anında verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bağcılar'da bir şahıs, tartıştığı cami imamını okla vurdu. Yaralanan imam, omzuna saplanan okla hastaneye kaldırıldı. Saldırganı yakalayan esnaf, adamı yakalayıp depoya kapatırken, tartışmanın nedeni de ortaya çıktı.

Bağcılar'da bir şahıs, tartıştığı cami imamını okla vurdu. Necattin Camii'nde yaşanan oklu saldırının detayları ortaya çıktı.

Yer Bağcılar: Tartıştığı imamı okla vurdu, dersini esnaf anında verdi - 1. Resim

OKLA GERİ GELİP İMAMI VURDU

İddiaya göre Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile tartıştı. Tartışma ardından camiden çıkan şahıs, bir süre sonra okuyla geri geldi. Namaz sonrası dışarı çıkan imam Dursun Kuru'yu gören Muhammet F.G., okla imamı yaraladı.

Yer Bağcılar: Tartıştığı imamı okla vurdu, dersini esnaf anında verdi - 2. Resim

ESNAF ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Yaşananları gören vatandaşlar olaya müdahale etti. Saldırgan çevredeki esnaf tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi ve depoya kapatıldı. Ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. 

İMAMIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan imam Dursun Kuru, omuzunda okla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyatla omuzundaki ok parçaları çıkartılan Kuru'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yer Bağcılar: Tartıştığı imamı okla vurdu, dersini esnaf anında verdi - 3. Resim

TARTIŞMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Öte yandan, yaşanan olayın nedeni de ortaya çıktı. İddiaya göre saldırgan Muhammet F.G., camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle İmam Dursun Kuru ile tartıştı. Cami çıkışında imamı okla vuran zanlı, vatandaşlar tarafından yakalandı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan Muhammet F.G. ise olay yerine gelen polis ekipleri teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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